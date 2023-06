Sondersitzung für Freibad – Kreuztal will Zeitplan retten

Kreuztal. Die Planung für die Sanierung des Buschhüttener Freibades wurde überarbeitet. An der Kostenexplosion ändert sich nichts.

Eine überarbeitete Planung zur Sanierung des Freibades Buschhütten liegt dem Infrastruktur- und dem Sportausschuss zu einer gemeinsamen Sondersitzung vor. Auf die Folien-Nachtabdeckung und das Kneipp-Tretbecken soll nun verzichtet werden. Dafür wird der Bereich des Planschbeckens um ein weiteres Becken und einen Spraypark mit Fontänen erweitert.

Unter dem Strich bleibt es bei Gesamtkosten von 8,5 Millionen Euro, das sind 3,3 Millionen Euro mehr als geplant. Die Sitzung findet am Montag, 19. Juni, 17 Uhr, in der Weißen Villa in Dreslers Park statt. Der Rat wird dann – wie ursprünglich geplant – am Donnerstag, 22. Juni, über das Vorhaben entscheiden. Die Arbeiten sollen unmittelbar nach dem Ende dieser Freibadsaison beginnen.

Freibad am Dienstagvormittag geschlossen

Aktuell: Wegen Aufräum- und Reparaturarbeiten nach einem Einbruch muss das Warmwasserfreibad Buschhütten am Dienstagvormittag geschlossen bleiben. Der Badebetrieb ist voraussichtlich erst ab Mittag wieder möglich. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

