Verkehr Sonne blendet in Wilnsdorf: 77-Jähriger überfährt Fußgänger

Wilnsdorf Ein 28 Jahre alter Mann überquert die Hagener Straße in Wilnsdorf auf einem Zebrastreifen. Verhängnisvollerweise wird er übersehen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Donnerstagnachmittag, 11. Januar, in der Wilnsdorfer Ortsmitte gekommen. Ein 28-Jähriger wurde leicht verletzt.

Ein 77-Jähriger, der gemeinsam mit einer 74 Jahre alten Frau in seinem Wagen Richtung Kalteiche unterwegs war, gab an, auf der Hagener Straße unweit der Buswende von der Sonne geblendet worden zu sei. Ein 28-Jähriger querte dort einen Zebrastreifen. Der Pkw-Fahrer übersah den Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Der junge Mann stürzte und verletzte sich leicht, so die Polizei.

