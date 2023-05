Sonntag in Hilchenbach: Rodeoreiten, Entenrennen und mehr

Hilchenbach. Am Muttertag ist Frühlingsfest in Hilchenbach. Hier steht alles über das Programm und die Attraktionen.

Der Aktionsring Hilchenbach und die Stadt Hilchenbach veranstalten das 35. Frühlingsfest in der Stadtmitte. Der Frühlingsmarkt mit Händlern aus der Region startet am Sonntag, 14. Mai, 11 Uhr auf dem Marktplatz. Neben den Markhändlern engagieren sich auch die Hilchenbacher Vereine. Der Fanclub von Schalke 04 lädt zum Stadionwurst-Essen und Torwandschießen ein. Die Bürgerstiftung Hilchenbach ist erstmals mit einer Candy-Bar am Start und präsentiert die neu erworbene Fahrrad-Rikscha, mit der ab dem Sommer weniger mobile Menschen durch Hilchenbach gefahren werden können.

Hüpfburg und Slackline

Auf den Parkplatz zwischen Rathaus und Wilhelmsburg lädt ein aufblasbares Rodeo-Wisent mutige Kinder zu einem abenteuerlichen Ritt ein. Daneben ist ein 12 Meter langer Hüpf-Parcours aufgebaut, Auf der Gerichtswiese werden von 12 bis 18 Uhr Ballonkünstler die kleinen Besucher mit fantasievollen Ballonfiguren beglücken. Zwei kreative Damen zaubern beim Kinderschminken farbenfrohe Gemälde auf glückliche Gesichter. Die Jugendherberge Hilchenbach spannt eine Slackline zum Ausprobieren und bietet kostenlose Team-Building-Spiele an. Daneben sorgt auf der hinteren Wiese eine kleine Hüpfburg für ungetrübten Spaß bei den Zwei bis Vierjährigen. Als besonderes Highlight kommen von 13 bis 15 Uhr drei Ponys vom Hof Maustal in Herzhausen und bieten kostenloses Ponyreiten.

Spielmannszug, Dixie Friends, Jonglage-Workshop

Traditionell wird das Frühlingsfest am Sonntag vom Spielmannszug des TuS Hilchenbach eröffnet, der ab 11.30 Uhr zur „Guten Morgen-Unterhaltung“ einlädt. Um 13.30 Uhr stellt das Deutsche Rote Kreuz Hilchenbach seine Arbeit vor. Um 14 und 16.10 Uhr lässt Frank Neuser mit seiner Interaktiven Jonglage-Show die Kinderherzen höher schlagen. Zwischen seinen Shows bietet er einen kostenfreien Jonglage-Workshop an. Ab 15 Uhr erobern die Dixie Friends Krombach die Bühne.

Auch das Entenrennen auf dem Langenfelder Bach wird bei genug Wasserstand wieder stattfinden. Der Aktionsring Hilchenbach stellt 150 Quietsche-Entchen zur Verfügung Ab 13.30 Uhr können sich Kinder bis zwölf Jahre ein Entchen aussuchen und dieses mit ihrem Namen beschriften. Um 14.30 Uhr werden alle Enten gemeinsam von der Brücke an der Rothenberger Straße zu Wasser gelassen.

Verkaufsoffener Sonntag

Die Wilhelmsburg öffnet am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türe. Hier bietet die Stadtbücherei mit ihrem beliebten Bücherflohmarkt wieder einen Anziehungspunkt für alle Bücherfan. Darüber hinaus sind die Bücherei und das Stadtmuseum geöffnet. Das Café Herzstück am Marktplatz öffnet von 15 bis 18 Uhr seine Pforte. Das DRK im Ruinener Weg schließt sich dem Frühlingsfest mit einem Tag der offenen Tür an. In der Einfahrt kann ein Krankentransportwagen in Ruhe von innen besichtigt werden. Einige der örtlichen Geschäfte haben am Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet und laden rund um den Marktplatz zum gemütlichen Einkaufsbummel ein.

