Siegen. Dänische Kette „Søstrene Grene“ eröffnet Filiale in City-Galerie in Siegen – die Menschen stehen lange Schlange. Die ersten bekommen Gutscheine.

„Das kennt man ja sonst nur von Konzerten“, sagt eine Frau. Seit einiger Zeit wartet sie am Freitagmorgen, 13. Mai, schon in der City-Galerie, die Schlange hinter ihr wird immer länger, reicht bis vor die Haupteingangstür: „Søstrene Grene“ eröffnet im Einkaufszentrum ihre erste Filiale in Siegen – und das Interesse ist gewaltig.

Vor allem Kundinnen stehen geduldig an und warten darauf, dass der Laden endlich aufmacht. Dazu könnten die 250 Teppich-Gutscheine ihren Beitrag geleistet haben, die an diesem ersten Tag an die Kunden verschenkt werden – und das Streicher-Trio, das die Titelmusik der TV-Serie „Game of Thrones“ anstimmt, als ab 9.59 Uhr die Kundinnen über den roten Teppich in die Filiale schreiten dürfen.

Feengleiche Gestalten zur Søstrene Grene-Eröffnung mit Game-of-Thrones-Musik

Das Unternehmen hat sich nicht Lumpen lassen, die Mitarbeiterinnen strahlen um die Wette und freuen sich über die große Resonanz, feengleiche Gestalten mit Engelsflügen schweben auf Stelzen vor der Filiale umher. Da stört der Rüpel, der sich in der Schlange vordrängeln wollte und ausfallend wurde, sogar drohte, nur kurz – die Menge verscheucht ihn mit Hilfe der Center-Security.

Die Schlange vor Søstrene Grene reicht zurück bis zum Eingang der Siegener City-Galerie. Foto: Hendrik Schulz

Wer durch das Geschäft „Søstrene Grene“ in der City-Galerie läuft, soll sich wie in einem Labyrinth fühlen. Der Weg führt verwinkelt durch den Laden, so Mogens Link Schmidt, Franchisenehmer des Søstrene Grene Stores in Siegen. „Aber keine Sorge: Verirren kann man sich nicht!“ Zu kaufen gibt’s im neuen Laden Wohnaccessoires, Küchenartikeln, Bastelbedarf, Spielzeug und mehr. 260 Quadratmeter groß ist das Geschäft der dänischen Einzelhandelskette im Erdgeschoss der City-Galerie, ungefähr auf halber Länge des Einkaufszentrums.

Søstrene Grene: Warum ein Laden in Siegen?

„Wir haben uns schon lange gewünscht, nach Siegen zu expandieren“, sagt Mogens Link Schmidt. „Gerade als Studentenstadt ist Siegen für uns ein besonders attraktiver Standort.“ Mogens Link Schmidt, der mehr als 50 Läden in Deutschland betreibt, freut sich auf die Eröffnung des Søstrene Grene Geschäfts: Die Filiale solle eine „kleine Pause im hektischen Alltag“ der Kundinnen und Kunden bieten.

„Unser breites Sortiment an Kleinmöbeln, Dekoartikeln und vielem mehr, das gut in Studentenwohnungen zu Studentenbudgets passt, wird gerade diese Zielgruppe begeistern.“ Das neue Geschäft sei die „perfekte Ergänzung zum bestehenden Stadtbild“.

Søstrene Grene hat in Hamburg bereits eine Filiale eröffnet. Die Heimtextilien, die dort angeboten werden, gibt es bald auch in Siegen. Foto: Søstrene Grene

Søstrene Grene in Siegen: Was ist das Konzept?

Bei der Vermarktung greift die Marke seit der Eröffnung des ersten Ladens in Aarhus im Jahr 1973 auf die beiden fiktionalen Charaktere Anna und Clara zurück. „Anna ist kreativ und hat einen Blick für das Ästhetische, während ihre Schwester Clara praktisch veranlagt und bestens organisiert ist – gemeinsam verkörpern die beiden Schwestern alles, was Søstrene Grene ausmacht und zu bieten hat“, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Die beiden Schwestern sind sogar auf dem Firmenlogo abgebildet.

Worauf wird wert gelegt bei Søstrene Grene in Siegen?

Die Welt von Anna und Clara soll nun auch in Siegen ihren Platz finden. „Klassische Klänge entführen die Gedanken in die Welt des Balletts, hier und da werden auf kleinen Bühnen die Stars der Stunde, unsere Produkte, auf kleinen und großen Bühnen präsentiert und erleuchten strahlend im sonst eher schummerigen Laden“, schildert Mogens Link Schmidt das Einkaufserlebnis. Im neuen Laden würde die Freude und Ästhetik der kleinen Dinge gelebt. „Jede Woche finden Neuheiten für ein ‘hygge’-Zuhause ihren Weg in die Regale“, erläutert Mogens Link Schmidt.

Mehr als 240 Läden Søstrene Grene („Die Grene-Schwestern“) wird mittlerweile in zweiter Generation von den Gebrüdern Grene von Aarhus aus geführt. Die Geschäfte werden auf Joint-Venture- oder Franchise-Basis betrieben. Die Kette verfügt laut eigenen Angaben über mehr als 240 Läden in ganz Europa sowie über Onlineshops in acht Märkten, darunter Deutschland. Mehr Infos gibt’s unter www.sostrenegrene.com/de.

„Hygge“ ist in den vergangenen Monaten zu einem Trendwort in Deutschland geworden, steht es etwa für eine gemütliche, warme und herzliche Atmosphäre, das Loslassen und Zeit verbringen mit lieben Menschen.

Musik und Stelzenläuferinnen zur Eröffnung von Søstrene Grene in der der City-Galerie Siegen. Foto: Hendrik Schulz

Es ist ein Stück dänische Tradition, dass das Unternehmen auch den Kundinnen und Kunden vermitteln möchte. Sie sollen in aller Ruhe bummeln können und vielleicht das ein oder andere Fundstück entdecken. Durch den Labyrinthcharakter soll die Kreativität und Fantasie der Kundinnen und Kunden zusätzlich angeregt werden.

Das Angebot bei Søstrene Grene reicht von Geschirr über Heimtextilien bis zu Handarbeitsmaterial. Bald gibt es eine Filiale der Marke in Siegen. Foto: Søstrene Grene

Søstrene Grene in Siegen: Was macht den Laden besonders?

Søstrene Grene präsentiert sich als Marke verspielt, mädchenhaft, setzt auf Ruhe, Entspannung und Geborgenheit beim Einkaufen. Der Laden könnte einen Kontrast zu dem oft trubeligen, hektischen Treiben in der City-Galerie bilden.

„Es duftet nach Holz, Lakritz und Tee und hinter jeder Ecke, in jeder Holzkiste, gibt es etwas neues, wunderbares für die Verschönerung Ihres alltäglichen Lebens zu entdecken – von Möbeln, über DIY- und Bastel-Artikel bis hin zu Pflegeprodukten und Köstlichkeiten für den Gaumen – stets zu dem fairsten Preis“, beschreibt Mogens Link Schmidt die Atmosphäre. Passend dazu heißt auch das Ladenkonzept „Retail for the Senses“ („Einzelhandel für die Sinne“). Es geht der Marke um ein einzigartiges Einkaufserlebnis.

Was gibt’s bei Søstrene Grene in Siegen?

In dem Laden in Siegen wird es ähnlich wie an den anderen Standorten in Deutschland wohl etwas für alle Generationen geben: Produkte für das Kinderzimmer, das Büro oder die Schule oder kleinere oder größere Feierlichkeiten.

Decken, Kerzen, Geschirr und mehr – die Auswahl ist groß, damit es sich Kundinnen und Kunden Zuhause schön machen können. Mit dem Künstler- und Hobbybedarf könnte der neue Laden in Siegen sicher auch eine Anlaufstelle für viele Kreative sein. Gerade Material für Garn- und Handarbeit gibt es nicht mehr an jeder Ecke in der Region.

