Neunkirchen. Neunkirchener „Kaufhaus für alle“ sucht neuen Standort: Zahl der Menschen, die günstige Kleidung und Haushaltswaren brauchen, wird nicht kleiner.

Das „Kaufhaus für alle“ in Neunkirchen steht vor dem Aus: Die Ehrenamtlichen suchen neue Räumlichkeiten. Elf Monate lang war das Team an der Gartenstraße 1 anzutreffen. Diesen Standort hatte der Heimatverein Achenbach angemietet, um auch in Neunkirchen ein Sozialkaufhaus aufzubauen, wie es inzwischen mehrere im Siegerland gibt. Der Betrieb sei hier ohne finanzielle Verluste aber nicht mehr möglich gewesen, weshalb man den Mietvertrag habe kündigen müssen, heißt es auf Anfrage vom Heimatverein Achenbach.

Das ehrenamtliche Team des „Kaufhaus für alle“ möchte das Angebot für die Neunkirchener Bevölkerung gern aufrechterhalten und ist dazu laut einer Mitteilung auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen: „Wir suchen dringend eine Räumlichkeit und Sponsoren, um unser Angebot von Kleidung und Hausrat aufrechtzuerhalten“, sagt Erika Grau. Denn auch in Neunkirchen sei die Zahl der Menschen, die auf günstige Waren wie Oberbekleidung, Heimtextilien, Tassen, Teller oder Spielsachen angewiesen sind, nicht kleiner geworden.

Alte Sozialkaufhaus-Räume in Neunkirchen müssen bis Oktober geräumt sein

Der Mietvertrag zwischen dem Eigentümer der Immobilie und dem Heimatverein Achenbach läuft Ende September aus, die bisher gespendeten Gegenstände habe man den Ehrenamtlichen des „Kaufhaus für alle“ überlassen, so der Heimatverein weiter. Um weiterhin existieren zu können, braucht das Sozialkaufhaus also zum 1. Oktober Raum und im besten Fall auch Menschen, die den Umzug in diese Räumlichkeiten finanzieren, der alte Standort muss bis zum 30. September geräumt sein.

Das ehrenamtliche Team hatte sich vor acht Jahren in Folge der damals steigenden Migrationszahlen zusammengefunden und den Treffpunkt „3K“ in der Neunkirchener Ortsmitte aufgebaut. Zunächst wurden die gespendeten Waren ausschließlich an bedürftige Menschen mit einem entsprechenden Berechtigungsschein abgegeben, inzwischen stehe das Angebot rund um Second-Hand-Mode für Erwachsene und Kinder, Geschirr-Services, Lampen, Bettwäsche, Handtücher oder Elektrokleingeräte allen offen. Besonders betonen die Ehrenamtlichen dabei auch den Gedanken der Nachhaltigkeit.

Wer eine Räumlichkeit zur Verfügung stellen oder bei einem Umzug unterstützen kann, meldet sich bei Erika Grau unter der Telefonnummer 0176/45728805.

