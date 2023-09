Siegen. Dr. Nadine Uebe-Emden (43) ist neue Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Siegen. Sie löst Wilfried Groos ab, der das Amt 19 Jahre inne hatte.

Am Freitag, 1. September hat Dr. Nadine Uebe-Emden ihre neue Aufgabe als Vorsitzende des Vorstandes übernommen. Die 43-Jährige tritt die Nachfolge von Wilfried Groos an. „Mein Ziel ist es, die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen fortzusetzen. Als der Region, den hier lebenden Menschen und der ansässigen Wirtschaft eng verbundenes Finanzinstitut werden wir uns weiter für eine nachhaltige, lebenswerte Zukunft vor Ort einsetzen“, so Dr. Nadine Uebe-Emden in einer Mitteilung über ihre neue Aufgabe.

„Mit Dr. Nadine Uebe-Emden konnten wir eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit für diese herausgehobene Position gewinnen“, begrüßt Bürgermeister Steffen Mues, Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse, die neue Vorstandsvorsitzende. „Gleichzeitig findet mit ihr ein Generationswechsel im Vorstand statt.“ Dr. Nadine Uebe-Emden überzeugte im November 2022 den Verwaltungsrat der Sparkasse Siegen, heißt es weiter. Sie löst damit Wilfried Groos ab, der nach 50 Jahren bei der Sparkasse, davon 30 Jahre als Vorstandsmitglied, in den Ruhestand geht.

Neue Vorstandsvorsitzende seit 13 Jahren in Führungspositionen bei Sparkasse Siegen

Schon während ihrer Promotion an der Universität Siegen leitete Dr. Nadine Uebe-Emden als Geschäftsführerin das Siegener Mittelstandsinstitut. Seit 13 Jahren ist sie nun in verschiedenen Führungspositionen bei der Sparkasse Siegen tätig, unter anderem als Revisionsdirektorin, Leiterin der Gesamtbanksteuerung und zuletzt auch als stellvertretendes Vorstandsmitglied. Die verheiratete Mutter zweier Kinder wird von Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr offenes Ohr, ihren umsichtigen Führungsstil und ihr Engagement sehr geschätzt. „Dr. Nadine Uebe-Emden erleben wir täglich als hoch kompetente und motivierte Kollegin. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit ihr die Zukunft des Hauses zu gestalten“, so Günter Zimmermann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Siegen.

Das neue Vorstandsteam bestehend aus Burkhard Braach, Tillmann Reusch und Dr. Nadine Uebe-Emden wird gemeinsam mit Günter Zimmermann, der bis zu seinem Ausscheiden Ende 2024 weiterhin stellvertretender Vorstandsvorsitzender bleibt, weiter die zukunftsorientierte und wettbewerbsfähige Ausrichtung der Sparkasse Siegen vorantreiben. „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe im Kreis meiner Vorstandskollegen. Es ist mir eine Ehre und Ansporn zugleich, gerade in diesen herausfordernden Zeiten, die Stärke der Sparkasse als kompetente Finanzpartnerin in der Region herauszuheben. Dabei stehen Nähe und Verlässlichkeit für unsere Privat-, Firmenkundinnen und -kunden sowie Kommunen weiterhin an erster Stelle“, bekräftigt Dr. Nadine Uebe-Emden.

Das Vorstandsteam der Sparkasse Siegen (v.l.n.r.): Dr. Nadine Uebe-Emden, Burkhard Braach, Tillmann Reusch und Günter Zimmermann Foto: Sparkasse Siegen

