Sparkasse Siegen vervierfacht Budget für Adventskugelaktion

Siegen. Die Aktion „Adventswunder“ der Sparkasse Siegen unterstützt Vereine in der Pandemie. Das Budget wurde von dem Geldinstitut vervierfacht.

Um die Vereine in ihrem Geschäftsgebiet während der Pandemie zu unterstützen, hat die Sparkasse Siegen im November 2020 die Aktion „Adventswunder“ initiiert. Das Echo war nach Angaben des Geldinstituts so groß, dass das Budget auf 102.000 Euro vervierfacht wurde.

Sparkasse Siegen ist überwältigt positiver Resonanz

Gemeinnützige soziale und kulturelle Institutionen sowie Vereine mit Sitz in Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen oder Wilnsdorf waren aufgerufen, sich kostenlos eine transparente Weihnachtsbaum-Kugel bei der Sparkasse abzuholen und diese zu gestalten. Aus allen eingereichten Kugeln wollte die Sparkasse dann an jedem Wochentag im Dezember drei Kugeln ziehen und dem zugehörigen Verein eine Spende in Höhe von 500 Euro überweisen.

„Womit wir allerdings nicht gerechnet hatten, war die überwältigende Resonanz auf unseren Aufruf“, sagt Tanja Herdlitschke von der Sparkasse Siegen. „Es wurden viel mehr Kugeln gestaltet, bemalt, verziert, beklebt, befüllt, sogar umhäkelt als wir jemals zu hoffen gewagt hätten – und zwar über 450 Stück.“ Resultat: Das Budget für die Aktion wurde deutlich aufgestockt. So konnten an jedem Wochentag im Dezember zwölf statt drei Kugeln gezogen werden, die alle jeweils 500 Euro erhielten.

Siegener können noch Adventskugeln kaufen

Nach Abschluss der Spendenvergabe werden die Kugeln für einen guten Zweck abgegeben. Tanja Herdlitschke: „Der Anblick der wunderschön gestalteten Kugeln, für die Ziehungen ausgelegt im Schaufenster unseres Pop-Up Store im Gründerwerk in der Kölner Straße, hat nicht nur uns begeistert, sondern auch viele Passanten. Etliche von ihnen klopften an die Scheibe und wollten eine Kugel erstehen.“

Noch sind mehr als 260 Kugeln verfügbar – alle einzusehen (und gegen eine Spende in freiwilliger Höhe zu haben) auf adventswunder-sparkasse-siegen.de

