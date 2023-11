Sparvorschlag: Nur noch ein Ausländeramt in Siegen?

Siegen Der Kreis weiß nach wie vor nicht, was er von der Anfrage der Stadt Siegen halten soll. Eine Arbeitsgruppe wurde gebildet.

Ob die Ausländerbehörden der Stadt Siegen und des Kreises Siegen-Wittgenstein zusammengelegt werden, ist völlig offen. Die Stadt sei im Januar an den Kreis herangetreten, bestätigt die Kreisverwaltung in der Antwort auf eine Anfrage der Linken. Stadt und Kreis hätten daraufhin eine Arbeitsgruppe eingerichtet. „Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich die Arbeit des Arbeitskreises noch in einem Anfangsstadium“, heißt es in der Antwort weiter. „Die Kreisverwaltung kann derzeit keine Beweggründe und Argumente benennen, die für oder gegen eine Zusammenlegung der Ausländerbehörden sprechen.“ Die Kreisverwaltung habe „zu dieser grundsätzlichen Frage noch keine Positionierung gefunden“.

Von der Volkshochschule bis zum Jugendamt

Eine interkommunale Zusammenarbeit gib es bisher nur im Vergabewesen, in dem der Kreis gegen Kostenerstattung für die Städte und Gemeinden tätig wird. Überlegungen, auch Buchhaltung und Kassen zentral verwalten zu lassen, sind bisher nicht umgesetzt worden – lediglich Freudenberg und Wilnsdorf haben seit 2012 eine gemeinsame „Finanzservicestelle“. Lange diskutiert wurde über eine Zusammenlegung der Volkshochschulen von Stadt und Kreis. Diese scheiterten am Ende daran, dass für den Kreis kaum finanzielle Vorteile entstanden wären, wenn nicht die Zweigstellen in den Städten und Gemeinden aufgegeben würden. Vor zwei Jahren schließlich hatte die Siegener FDP-Ratsfraktion angeregt, die Jugendämter von Stadt und Kreis zu fusionieren; davon hatten aber schon die städtischen Gremien nichts gehalten.

