SPD-Fraktion Netphen: Lothar Kämpfer folgt auf Manfred Heinz

Netphen. Nach fast 24 Jahren vollzieht die SPD-Fraktion Netphen den Wechsel an der Spitze. Lothar Kämpfer kehrte 2020 in den Rat zurück.

Die Netphener SPD-Fraktion hat Lothar Kämpfer einstimmig zum Nachfolger von Manfred Heinz an die Spitze der Fraktion gewählt. Kämpfer war in jungen Jahren bereits einmal Mitglied im Rat der Gemeinde. 2020 kandidierte der Dreis-Tiefenbacher wieder und wurde in seinem Wahlkreis direkt für den Stadtrat gewählt. Zwischendurch war der 65-Jährige beruflich unterwegs, zuletzt als Konzernbetriebsratsvorsitzender der ABB AG.

Die Arbeitnehmerrechte stehen im Mittelpunkt seines Handelns. So ist er heute noch Mitglied im Vorstand des Seniorenarbeitskreises der IG Metall. Soziale Gerechtigkeit in allen Lebenslagen, besonders im Bildungssystem wie auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt sind seine Anliegen, heißt es in der Pressemitteilung der SPD-Fraktion. Der verheiratete Sozialdemokrat (zwei Töchter und zwei Enkelkinder) war bisher stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Er ist Mitglied im Hauptausschuss, im Ausschuss für Betriebe und im Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik. Für die Fraktion engagiert er sich stark in der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark GmbH.

Manfred Heinz seit über Jahren in der Politik

Vorgänger Manfred Heinz hat – wie berichtet – nach fast 24 Jahren Amtszeit zur Halbzeit der Wahlperiode den Fraktionsvorsitz abgegeben. Er wird bis zum Ende der Wahlperiode seinen Nachfolger als stellvertretender Vorsitzender unterstützen. Manfred Heinz ist auch Ortsbürgermeister von Frohnhausen und war lange Zeit Vorsitzender des SPD-Gemeinde- und Stadtverbands. In den Netphener Gemeinderat wurde er erstmals 1989 gewählt. In der folgenden Wahlperiode stellte die SPD mit dem bisherigen Fraktionschef Helmut Buttler zum ersten (und einzigen) Mal den ehrenamtlichen Bürgermeister. Von 1994 bis 1999 kehrte Helmut Buttler in sein altes Amt zurück, bevor dann Manfred Heinz übernahm.

