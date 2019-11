Die Kita liegt am oberen Ende der Hengsbachstraße (von rechts nach links).

Gefahrenstelle SPD: Hengsbachstraße in Siegen sicherer für Fußgänger machen

Hengsbach. Viele Hengsbacher bringen ihre Kinder zur Kita am Ende der Straße – über die Autostraße, so die SPD. Es fehlten Schutzstreifen und Gehwege.

Die SPD fordert eine Verbesserung der Situation für Fußgänger in der Hengsbachstraße. Bislang, heißt es in einem Antrag zur nächsten Sitzung des Eiserfelder Bezirksausschusses am Dienstag, 3. Dezember, ist die Hengsbachstraße nur im unteren Bereich ausgebaut und mit einem einseitigen Bürgersteig ausgestattet.

Es schließt sich ein niveaugleicher Schutzstreifen für Fußgänger an, in den Kurven und im oberen Teil der Hengsbachstraße fehle ein solcher Schutzstreifenkomplett. Fußgänger müssten sich die Fahrbahn ungeschützt mit Fahrzeugen teilen.

„Dem Straßenverkehr schutzlos ausgeliefert“

„Am Ende der Hengsbachstraße befindet sich eine Kindertagesstätte der Diakonie, die in Kürze noch ausgebaut wird und in die viele Hengsbacher Familien ihre Kinder bringen. Eltern, die kein PKW besitzen, müssen ihre Kinder über die ungesicherte Hengsbachstraße zur Kindertagesstätte bringen und sind dabei dem Straßenverkehr schutzlos ausgeliefert.“ Diese Gefahr müsse dringend abgestellt werden: Durch weitere Schutzstreifen und Gehwege.

