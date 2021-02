SPD Netphen fordert: Alstom muss Arbeitsplätze erhalten

Dreis-Tiefenbach. SPD-Politiker fordern auch, dass Investitionen in die Bahn jetzt nicht gekürzt werden.

In einer Videokonferenz hat die Netphener SPD den Betriebsräten von Bombardier weitere politische Unterstützung nach der genehmigten Übernahme durch Alstom zugesichert. Die drei SPD-Bundestagsabgeordneten Nezahat Baradari, Dirk Wiese und Sören Bartol sowie die SPD-Europaabgeordnete Birgit Sippel nahmen an dem Austausch mit Betriebsratsvorsitzendem Stefan Gestal teil.

Bis 1. Dezember hatten alle Kartellbehörden, teils mit Auflagen, der Übernahme zugestimmt. Der Kaufpreis soll 5,3 Milliarden Euro betragen. Die aktuelle Beschäftigungssituation sei gut, berichtete der Betriebsrat, bis Mitte 2022 sei das Werk Dreis-Tiefenbach ausgelastet. Gemeinsam betonten alle Beteiligten in der Videokonferenz, dass trotz der aktuell befriedigenden Ausgangsbasis, insbesondere für das Werk Dreis-Tiefenbach, nach der Übernahme im Jahr 2021 die Integration in den Alstom-Konzern anstehen werde.

„Aus Bombardier wird Alstom. Die grundsätzliche Unternehmenspolitik wird demnächst nicht mehr in Montreal, sondern in Paris gemacht“, erklärte Betriebsratsvorsitzender Stefan Gestal. Mit großer lokaler Aufmerksamkeit und über die Ebene der deutschen und europäischen Mitbestimmung sowie der Gewerkschaften in Europa, begleite die Belegschaft den Integrationsprozess in den Alstom-Konzern „konstruktiv, aber auch wachsam“.

Gegen Einsparungen bei der Bahn

Geschäftsmodelle der jeweiligen spezialisierten Bombardier-Standorte, Investitionen in die Werke, nachhaltige Beschäftigungssicherung und eine Produktoffensive hin zu einer attraktiven Mobilitätswende wurden als konkrete Themen zwischen den SPD-Vertretern und dem Betriebsrat beraten. Der Betriebsrates äußerte das dringende Anliegen, dass aufgrund der vielen notwendigen außerordentlichen Ausgaben für die Corona-Bewältigung im Umkehrschluss keine Einsparungen bei kommunalen oder Bundes-Investitionen in die Bahn erfolgen dürfen.

Zum Abschluss der Videokonferenz betonten beide Seiten ihre Gemeinsamkeiten und das Interesse, dass die Beschäftigungs- und Zukunftssicherung der jeweiligen Werke im Vordergrund des Handelns stehen würde. Die SPD sagte dabei ihre nachhaltige politische Unterstützung über Berlin und Straßburg zu. Die Übernahme von Bombardier dürfe auf keinen Fall zu Arbeitsplatzabbau oder sonstigen Sparmaßnahmen auf den Rücken der Beschäftigten führen. Ende April 2021 wollen die SPD-Abgeordneten ein Werksbesuch nachholen, wenn es coronabedingt möglich ist.

