Netphen-Salchendorf Alle Jahre wieder nehmen die Salchendorfer Junggesellen die kleinen und großen „Sünden“ aufs Korn, beim Umzug mit den selbstgebauten Motivwagen.

Nachdem in den vergangenen drei Jahren coronabedingt nicht viele Ereignisse aus Salchendorf zu berichten waren, konnte es am Silvesternachmittag 2023 wieder losgehen: Der Umzug der Wurstekommission Salchendorf. Seit 1920 ziehen die Junggesellen mit ihren selbst gebauten Motivwagen durch den Ort, verkünden und berichten augenzwinkernd von Themen, die Salchendorf im vergangenen Jahr beschäftigt hatten.

Aufstellung der Wagen war um 13.30 Uhr beim Denkmal der Wurstekommission in der Ortsmitte. Schon vor Beginn des Umzugs versammeln sich die Besucher am „Bermuda-Dreieck“ (Kreuzung Schulstraße/Albert-Klenner-Straße/Deuzer Weg), wo das „Salchendorfer Witz- und Intelligenzblatt“ von Jan Rosin und Tobias Molzbergber als Vertretern des Wurstekommission-Vorstands verlesen wurde. Rund 1300 Zuschauen aus nah und fern waren gekommen, um bei dem Spektakel dabei zu sein.

Im Wurschteblättche gibt‘s noch mehr Anekdoten aus Netphen-Salchendorf nachzulesen

Vor und auch während des Umzugs sind zwölf Vertreter des Ältestenrates unterwegs von Haus zu Haus, um dort Wurst- und Geldspenden einzusammeln. Dabei verkaufen sie auch ihr „Wurschteblättche“ mit allerlei netten Anekdoten aus dem abgelaufenen Jahr. In dieser „Zeitung“ werden die Motive auf den Wagen noch einmal näher erläutert und weitere Ereignisse preisgegeben.

Wurstekommission Salchendorf: Hier sind die Bilder vom Umzug Wurstekommission Salchendorf: Hier sind die Bilder vom Umzug Die Junggesellen der Salchendorfer Wurstekommission ziehen mit ihren Motivwagen an Silvester durch den Ort. 1300 Zuschauer sind bei dem Spektakel dabei. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Inspirationen und Ideen für die Ausstattung der Wagen kommen den Wurstekommissaren erfahrungsgemäß am ehesten, wenn sie mit einigen alkoholischen „Beschleunigern“ nachhelfen. Der Silvestermorgen ist dann von hektischer Betriebsamkeit geprägt: In aller Frühe wird das „Witz- und Intelligenzblatt“ gedruckt und geheftet, damit auch die Begebenheiten noch ihren Platz finden, die sich auch in der letzten Woche des Jahres noch zutragen. Wer auch immer für Diskussionen im Ort sorgt, muss damit rechnen, in den Blick der Wurstekommissare zu geraten.

Nach dem Spektakel werden die selbstgebauten Motivwagen verbrannt: Sünden sind vergeben

Auf dem Weg kreuz und quer durch den Ort kehrt der Zug immer wieder in die Dorfmitte zurück, am Ende werden dann alle Wagen in der Dämmerung am alten Dreschplatz verbrannt, um alle „Sünden“ des Jahres vergessen zu machen: „Was geschehen ist, ist vergeben, vergessen und wird dem Feuer überantwortet“. Kurz vor dem Jahreswechsel versammeln sich dann alle Feiernden in der Ortsmitte, danach werden dann die jüngsten Mitglieder mit Kreide auf den Weg ins Dorf geschickt, um allen Anwohnern die Neujahrsgrüße der Salchendorfer Burschenschaft „Prosit Neujahr 2024“ auf die Türschwelle zu schreiben. Kurz vor Mitternacht finden sich wieder alle Wurstekommissare auf der Dorfkreuzung ein, um das neue Jahr hochleben zu lassen und singend durchs Dorf zu ziehen: „Ihr Ratten und Mäuse in diesem Haus, wir wünschen Euch, Euch wünschen wir, ein gesegnetes Neues Jahr, ein gesegnetes Neues Jahr.“

Nachdem Jahresschlussamt in der Kirche begann der traditionelle Silvesterball, diesmal im Backhaus. Früher wurde eine wohlschmeckende Erbsensuppe gereicht, die mit der gesammelten Wurst „gewürzt“ war, inzwischen gibt es ein Buffet, Abgerundet wurde der Abend durch ein selbsterstelltes Unterhaltungsprogramm. Am Neujahrsmorgen fand dann ein zünftiger Frühschoppen der Wurstekommission im Pfarrheim statt.

