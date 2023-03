Backesfreunde wollen 240.000 Euro für die Ukraine sammeln

Wilnsdorf. Große Aktion im Jubiläumsjahr: Die Backesfreunde aus Obersdorf-Rödgen möchten medizinische Ausrüstung in die Ukrainischen Kriegsgebiete schicken.

„Während wir hier sitzen, sterben gerade Menschen in der Ukraine“, sagt Dieter L. Melitzki von den Backesfreunden Obersdorf-Rödgen. „Wir müssen ihnen helfen.“ Unter dem Motto „Menschen in Not – Ukraine-Hilfe“ hat der Verein eine Spendenaktion für bedürftige Menschen in der Ukraine ins Leben gerufen. Wilnsdorfs Bürgermeister Hannes Gieseler steht engagiert hinter dem Projekt.

„Wir möchten unseren Mitmenschen in der Ukraine helfen und unterstützen gerne die Spendenaktion der Backesfreunde“, erklärt der Bürgermeister. Im Zuge der Kriegszustände in Europa seien um die 300 Ukrainerinnen und Ukrainer in Wilnsdorf untergekommen – derzeit leben noch etwa 217 im Ort. „Sie sind und waren auf Zivilbevölkerung angewiesen. Das ist aber nichts dagegen, was die Menschen in den Kriegsgebieten erleben müssen“, ergänzt Hannes Gieseler.

Das Logo der Initiative. Foto: Philipp Drößler / WP

Die Backesfreunde sind eine Initiative von Bürgern im Siegerland, die sich der Pflege von Kultur, Tradition und Brauchtum widmen. Bei ihren wöchentlichen Treffen tauschen sich die Mitglieder über viele verschiedene Dinge aus, so wurde natürlich auch der Russland-Ukraine-Krieg ein häufiges Diskussionsthema. „Ich habe mich dann hingestellt und gesagt: Lasst uns doch etwas tun und den Menschen helfen“, erinnert Vorsitzender Wolfgang Nies. Dieter L. Melitzki erklärte sich bereit, das Projekt anzugehen. Der langjährige Werbeagentur-Geschäftsführer hat viele Kontakte und konnte sich somit schnell vernetzen. „Er ist Profi“, sagt Wolfgang Nies lachend über seinem Freund Melitzki.

„Mullbinde bis Krankenwagen“

Nach der Kontaktaufnahme mit dem Außenministerium in Berlin wurde er auf Iryna Shum, Generalkonsulin der Ukraine für NRW, aufmerksam gemacht. „Ich hatte mit ihr ein langes Gespräch. Wir wollen schließlich auch, dass alles den richtigen Weg einschlägt.“ Dem Verein gelang es, Iryna Shum als Schirmherrin einzusetzen. Wichtig sei aber vor allem gewesen, dass alle Spenden eins zu eins bei den Betroffenen ankommen. Auf Melitzkis Frage, welche Güter besonders von Nutzen seien, sprach Iryna Shum den Mangel an medizinischen Geräten an. „Ich habe mir die Preise von diesen technischen Geräten angeschaut. Da wird einem ja schlecht, wie sollen sich die Menschen das leisten?“ Somit sei dies nun das Spendenziel der Backesfreunde Obersdorf-Rödgen: „Von der Mullbinde bis zum Krankenwagen. Wir geben alles, um den Menschen vor Ort zu helfen“, betont Dieter L. Melitzki. Auch für den Bürgermeister ist das Spendenziel entscheidend gewesen: „Wir haben uns bereit erklärt, die Spendenaktion nur zu unterstützen, wenn sie humanitäre Hilfe leistet. Das war aber auch die Idee des Vereins, als sie mich erstmals anfragten“, erklärt Hannes Gieseler.

Iryna Shum, Generalkonsulin der Ukraine für NRW, ist die Schirmperson für das Projekt. Foto: Philipp Drößler / WP

Dass die Backesfreunde in diesem Jahr auch das 25-jährige Bestehen feiern, steigert natürlich auch noch mal die Motivation, ein großes Projekt auf die Beine zu stellen. „Dennoch möchten wir unseren Backwarenverkauf von der Spendenaktion trennen. Wir stellen bestimmt auch bei unserem großen Fest Spendenboxen auf, wollen aber nicht, dass die Projekte zusammenfließen“, so Dieter L. Melitzki.

„Wir müssen den Menschen zur Seite stehen“, lautet der Appell der Initiative – und das, so der Verein, am liebsten mit Geld. „Wir wollen keine Pakete packen“, sagt Dieter L. Melitzki. Schon vor vier Wochen startete die Spendenaktion - wenn auch nur inoffiziell: „Ich habe schon mit einigen Firmen gesprochen. Unser Spendenziel liegt bei 240.000 Euro.“

Zu diesem Zweck wurde ein Spendenkonto bei der Sparkasse Siegen eingerichtet: Mit dem Stichwort „Menschen in Not – Ukraine-Hilfe“ sind Spenden an die IBAN DE79 4605 0001 0075 6029 04 möglich.

