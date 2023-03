Die Vorbereitungen für die Sprengung des zweiten Teilbauwerks der Talbrücke Eisern an der A 45 laufen auf Hochtouren. Derzeit wird die Brücke „geleichtert“.

Verkehr Sperrung an A 45: Nächstes Brückenteil wird gesprengt

Eisern. An der A 45 in Siegen wird die Talbrücke Eisern komplett erneuert. Ein Teilbauwerk ist fertig. Für ein anderes wird es wieder laut.

Die Vorbereitung zur Sprengung des zweiten Teilbauwerks der Talbrücke Eisern an der A 45 in Siegen – am Sonntag, 26. März, 11 Uhr – laufen auf Hochtouren.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Wie Autobahn Westfalen mitteilt, sei wichtiger Schritt die Umlegung des Verkehrs gewesen, der seit Ende vorletzter Woche komplett – in beiden Fahrtrichtungen zweispurig – über das neu gebaute Teilbauwerk fließt. Unter der Brücke ist die Obersdorfer Straße (L 909) zwischen Eisern und Obersdorf voll gesperrt, weil dort das Fallbett aufgeschüttet wird. Dieses verhindere, dass herabstürzenden Trümmer oder Teile der Brücke unkontrolliert umherfliegen und sorge dafür, dass die Brücke sanft lande.

Brücke Richtung Frankfurt wird „geleichtert“

Auch auf dem nun gesperrten Teilbauwerk in Fahrtrichtung Frankfurt herrsche reges Treiben. Für die Sprengung muss die Talbrücke Eisern „geleichtert“ werden. Das heißt, sie muss an Gewicht verlieren. Je mehr Brückenteile vorher abgebrochen oder abgebaut werden, desto weniger fällt nach unten und die Erschütterungen reduzieren sich beim Aufprall.

Auf dem neuen Teilbauwerk der Talbrücke Eisern an der A 45 fließt der Verkehr. Foto: Anke Bruch / Autobahn Westfalen

Zunächst wurde auf der Brücke die dicke Asphaltschicht abgetragen. Derzeit sind die Arbeiter eines Abbruchunternehmens damit beschäftigt, die Schutzplanken abzureißen, die Rand- und Mittelkappen zu entfernen sowie die Geländer zu demontieren. Mitte März beginnt der Sprengmeister mit den vorbereitenden Arbeiten für die eigentliche Sprengung.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland