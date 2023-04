Weidenau. 350 Feuerwehrleute und Dutzende Einsatzfahrzeuge für Matthias Ebertz auf dem Bismarckplatz: Überraschung zum Abschied vom Chef ist gelungen.

350 Feuerwehrleute haben sich von Matthias Ebertz verabschiedet und dem scheidenden Chef der Siegener Feuerwehr auf dem Bismarckplatz eine große Überraschung bereitet. Die Kameradinnen und Kameraden hatten dazu schon ab nachmittags den halben Bismarckplatz „gekapert“, während sie gleichzeitig alles daransetzten, dass Ebertz nichts davon mitbekam.

Die Heimlichkeiten hatten schon am Donnerstagmorgen, 20. April, in der Feuerwache begonnen. Alle wussten Bescheid, nur Ebertz nicht, der für einen Kollegen den „B-Dienst“ übernehmen musste. Als Führungskraft musste er zu Einsätzen mit ausrücken, währenddessen liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Als Feuerwehrfahrzeuge aus dem Stadtgebiet aufgereiht waren, stellten sich die Einsatzkräfte in Reih und Glied auf – dann löste Ebertz’ Nachfolger als Feuerwehr-Chef, Brandamtmann Thomas Jung, den fingierten Einsatz „Brandmeldeanlage Bismarckplatz“ aus. Der Löschzug rückte von der Wache zur Bismarckhalle aus, allen voran Matthias Ebertz als Einsatzleiter, dem es angesichts dieser Szenerie die Sprache verschlug.

Siegen: Kräftig Blaulicht und Martinshorn für Matthias Ebertz

42 Feuerwehrfahrzeuge schalteten für eine knappe Minute Blaulicht und Martinshorn ein. „Ich bin richtig aufgewühlt, wenn ich sehe, was meine Kameradinnen und Kameraden hier auf die Beine gestellt haben“, sagte ein sichtlich erfreuter Matthias Ebertz nachher, „Ihr seid verrückt, ich gehe doch nur in Rente“, meinte er augenzwinkernd.

Überraschung geglückt: Matthias Ebertz wird zum Einsatz gerufen – denkt er – und bekommt eine große Verabschiedung. Foto: Jürgen Schade

Eine neu gegründete Big Band der Feuerwehr Siegen hatte sich auf einer Ladefläche versteckt und spielte eine eigens komponierte Hymne zur Verabschiedung. Den Sängern und Musikern bescheinigte Matthias Ebertz, selbst Musiker, hohes Potenzial. Als Geschenk erhielt er, neben einem eigens für ihn kreierten Liegestuhl, eine Gitarre – seine 18., wie er sagte. Das neue Instrument nutzte Ebertz direkt, um David Bowies „Heroes“ anzustimmen.

40 Jahre war Matthias Ebertz in der Feuerwehr, mehr als zwei Jahrzehnte in Führungsposition. Schon sein Vater Josef (Jupp) Ebertz war lange Jahre Chef der damals noch „Freiwilligen Feuerwehr Stadt Siegen“, schon damals als hauptamtliche Wehr, seinerzeit noch in der Fludersbach. Nach der Schule wollte Matthias Ebertz zunächst Tontechniker werden, entschloss sich dann aber, eine Lehre als Heizungsbauer zu machen. Mit dem Gesellenbrief in der Tasche verpflichtete er sich auf Vorschlag seines Vaters für die Feuerwehr. Im Ruhestand möchte sich Ebertz neben der Musik einer Tätigkeit zuwenden, für die er seine lange Expertise als Hobbymusiker und als Profi-Feuerwehrmann gut gebrauchen kann: Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen konzipieren.

Rund 350 Mitglieder der Siegener Feuerwehr sind auf den Bismarckplatz gekommen. Foto: Jürgen Schade

