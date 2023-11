Ein Abschleppunternehmen musste am Samstagabend ein Auto aus einem Graben in Burbach bergen.

Unfall Sprinter fährt in Graben und steht schräg in der Luft

Burbach Eine 66-jährige Autofahrerin war in der Nacht in Burbach unterwegs und übersah einen Graben. Ein Abschleppunternehmen musste anrücken.

Ein Sprinter musste am Samstagabend auf der L 723 in Burbach von einem Abschleppunternehmen geborgen werden: Das Fahrzeug stand schräg in der Luft. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin war bei Nacht mit ihrem Fahrzeug aus einem Waldweg herausgekommen und wollte nach links auf die L 723 in Fahrtrichtung Burbach abbiegen. Hierbei übersah sie einen tiefen Graben und das Fahrzeug stürzte hinein. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und sicherte die Gefahrenstelle. Ebenso streute sie Bindemittel aus, da Betriebsmittel ausgelaufen waren. Die 66-Jährige blieb weitgehend unverletzt.

