Square Dance: In Petticoats durchs Müsener Bürgerhaus

Müsen Endlich dürfen sie wieder tanzen: die Square Dancer von den Blueberries Siegerland.

Draußen vorm Bürgerhaus hört man schon die halb gesprochenen, halb gesungenen Kommandos wie „Bent the Line“ oder „Circle left“ oder „Swing and Promenade“. Der „Caller“ regelt das Tanzen mit Zurufen, nach denen die Tanzpaare auf dem Parkett ihre Figuren tanzen. Drei Jahre lang durften die Mitglieder des Square Dance Club „Blueberries Siegerland“ aufgrund des Corona-Kontaktverbotes nicht auftreten. Doch in diesem Jahr dürfen sie wieder in die Öffentlichkeit. Im Müsener Bürgerhaus starteten sie ihren 14. Annual Blueberries Christmas Dance.

Dazu hatte der Verein gleich zwei „Caller“ eingeladen. Thorsten Hubmann und Ralf Bender sorgten für die nötige Stimmung. Tanzgäste aus ganz Deutschland waren gekommen, um nach den Regeln des „Modern American Square Dance“ zu tanzen. Diese Regeln sind überall auf der Welt gleich, so dass Square Dancer in anderen Clubs und auf kleineren oder größeren Veranstaltungen miteinander tanzen können.

50 Square Dancer aus ganz Deutschland

„Das Tanzprogramm ist speziell für die Students gestaltet, die die ersten 42 Tanzfiguren in den vergangenen Wochen in ihren Vereinen gelernt haben und jetzt ihr Können bei uns unter Beweis stellen konnten“, erklärte Birgit Ewald vom Square Dance Club „Blueberries Siegerland“. Rund 50 Square Dancer aus ganz Deutschland waren gekommen, um in bunten Röcken, Petticoats und Jeans nach Pop-, Rock-, Folk- und Country-Musik durch die weihnachtlich geschmückte Halle zu wirbeln.

Damit es nicht zu Verletzungen oder Durcheinander kommt, gelten weltweit festgelegte Regeln. Beim Square Dance stellen sich vier Paare in einem Quadrat („Square“) zueinander auf, begrüßen sich freundlich, hören Musik und tanzen dann miteinander. Die „Blueberries“ bestehen seit dem Frühjahr 1999 und haben 61 Mitglieder. „Aber das Tanzen musste man ja zuvor erst lernen“, so Birgit Ewald. Wer Mitglied bei den „Blueberries“ werden möchte, muss zunächst die Grundschritte des amerikanischen Volkstanzes erlernen - das nimmt rund neun Monate Zeit in Anspruch.

