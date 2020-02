St. Marien-Krankenhaus Siegen: „Dividende zahlt Christus“

Siegen. Mit der 150. „Actienmesse“ ehrt das St.-Marien-Krankenhaus Siegen seine Gründer. Die gaben im 19. Jahrhundert eine sehr besondere Aktie heraus.

Satte 3000 Taler berappte die katholische Gemeinde, um die Finanzierung des Marienhospitals zu unterstützen, dargebracht „auf den Altar des Herrn zur Realisierung dieses edlen Unternehmens“. Damit sah die Gemeinde ihre Quellen erschöpft – was die Gründer des Krankenhauses zur Ausgabe einer Aktie veranlasste. Einer Aktie ohne weltliche Ansprüche: „Die Dividende zahlt Christus der Herr, dessen Kinder in dem neuen Krankenhause verpflegt und geheilt werden sollen“, hieß es im Beschluss des Verwaltungsrats, der auf der Aktie dokumentiert wurde. Nun erinnerte das St.-Marien-Krankenhaus mit der 150. „Actienmesse“ an die Gründer.

Schritt zurück

Die Aktien wurden in einer Stückzahl von 15.000 in ganz Westfalen für je fünf Silbergroschen ausgegeben. Am 5. Mai 1861 nahm das Krankenhaus den Betrieb auf, in einem für 2500 Taler erworbenen Wohnhaus an der Ecke Pfarrstraße/Höhstraße. Die Leitung übernahmen zwei Schwestern der Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vincenz von Paul zu Paderborn; „bis zum Jahr 2010 prägten sie das Krankenhaus entscheidend mit“, wie die Marien Gesellschaft in einer Mitteilung schreibt. Mit seinen elf Betten erwies es sich das Gebäude aber schnell als zu klein, so dass ein neuer Standort hermusste. 1869 erfolgte der Umzug in einen Neubau an der Kampenstraße, diesmal finanziert mittels einer Lotterie. Dort hat das Haus seitdem seinen Sitz.

Noch ein Schritt zurück

„Im Jahr 1857 hat es in Siegen große Diskussionen gegeben, ob es eines konfessionellen Krankenhauses bedarf“, heißt es weiter. Einigkeit herrschte in der Stadt demnach nur hinsichtlich der Notwendigkeit eines Krankenhauses. Dass dabei selbst in kommunalen Einrichtungen und aus rein wirtschaftlichen Gründen Ordensschwestern im Einsatz waren, sei eines der Pro-Argumente gewesen – wobei auch da zwischen katholischen oder evangelischen Schwestern zu wählen sei. Letztlich lief die Diskussion darauf hinaus, dass jede Glaubenpartei ihr eigenes Krankenhaus bekommen solle. „Und selbst nach der Errichtung des Marienhospitals wurde von evangelischer Seite darauf gedrängt, eine eigene Krankenanstalt zu gründen“, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Der damalige Superintendent Kreutz habe dazu unter anderem gesagt, die evangelische Kirchengemeinde solle ein eigenes Krankenhaus besitzen, um eine „Musteranstalt christlicher Krankenpflege“ vorzuweisen – denn das „Geheimniß der dienenden Liebe liegt im Wörtlein ‘evangelisch’“.

Siegen und Umland Ruhestand: Ulrike Weber Die „Actienmesse“ des Jahres 2020 war die erste als Teil der neuen Pfarrei St. Johannes der Täufer. Erstmals leitete Dechant Karl-Hans Köhle die Messfeier, der sich eine Festveranstaltung anschloss. Auf dieser wurde Ulrike Weber, die 19 Jahre als Krankenhausseelsorgerin wirkte, in den Ruhestand verabschiedet. Im Juni 2018 wurde aus der St. Marien-Krankenhaus gem. GmbH die Marien Gesellschaft Siegen mit sechs Sparten. Heute, 150 Jahre nach der ersten „Actienmesse“ in der Kampenstraße mit Pfarrer Adam Krengel, „stellt das integrierte Gesundheitsunternehmen neben der Versorgung der Bevölkerung auch einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor und mit über 2000 Mitarbeitern einen der größten Arbeitgeber für die Stadt und die Region dar“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Geldanlagen

„Viel Verständnis gab es damals (wie heute) für diese Diskussion in der Öffentlichkeit nicht, verursachte dies doch doppelte Bau- und Unterhaltskosten“, heißt es weiter. Vor diesem Hintergrund habe sich die Finanzierung der Krankenhäuser auf lokaler Ebene als besonders schwierig gestaltet – aber mit der Aktie fanden die Marien-Krankenhausgründer einen Weg. „Die Zinsen empfangen die Actionäre alljährlich am 20. Febr. durch das für alle Actionäre darzubringende hl. Meßopfer“, legten sie dazu fest. Der letzte Punkt des Verwaltungsrats-Beschlusses unter Leitung von Pfarrer Adam Krengel: „Die Einlösung der Actie übernimmt der große Zahlmeister des Himmels und der Erde, der jedem Actionäre nach dem Maße seiner Betheiligung am Actien-Kapitale vergelten wird.“

Schuldenfrei und kaputt

Aufgrund des Bedarfs erfolgten am Kampen bauliche Erweiterungen in den Jahren 1905/1906, 1914/1918 sowie 1928/1930. Mit 285 Betten war das St. Marien-Krankenhaus „bereits Anfang der 30er Jahre das größte und modernste im weiteren Umkreis“. Der Zweite Weltkrieg unterbrach die Entwicklung dann: Bei der Bombardierung Siegens am 16. Dezember 1944 wurde das Gebäude völlig zerstört – einen Tag nach Zurückzahlung der letzten Rate der letzten Hypothek. „Schuldenfreier Trümmerhaufen“ ist dazu in den Annalen des Hauses vermerkt. Die Behandlung der Patienten erfolgte nun provisorisch in den Luftschutzbunkern.

Wiederauf- und Ausbau

In den ersten zehn Jahren nach Ende des Krieges erfolgte der Wiederaufbau auf den alten Fundamenten. In den 60er und 70er Jahren wurden das Bettenhaus, der Behandlungstrakt sowie der zwölfgeschossige Verkehrsturm erbaut. Im Jahr 2001 kam ein neuer Anbau hinzu, 2004 wurde der bestehende „Altbau“ vollständig erweitert. Die Neustrukturierung und Erweiterung des Untersuchungs- und Behandlungsbereichs wurde im Jahr 2006 begonnen – ein neuer Zentral-OP mit acht Sälen wurde 2008 fertig gestellt. Es folgen die Sanierung der anderen Gebäudeteile und schließlich der Neubau des Ambulanten Zentrums an der Sandstraße im Jahr 2014. Parallel zur baulichen Entwicklung verlief der Ausbau der medizinischen und pflegerischen Schwerpunkte und Kompetenzen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.