St. Marien-Krankenhaus Siegen verlängert Besuchsverbot

Siegen. Der Corona-Ausbruch im St. Marien-Krankenhaus Siegen ist unter Kontrolle. Die Klinik verlängert dennoch das Besuchsverbot.

Das St. Marien-Krankenhaus Siegen hat den Coronavirus-Ausbruch unter Kontrolle bekommen und es laut eigenen Angaben geschafft, das Infektionsgeschehen zu stoppen.

Aus Gründen der Vorsicht, wie es in einer Mitteilung heißt, werde das bis Sonntag, 14. März, geltende Besuchsverbot jedoch bis Mittwoch, 17. März, verlängert. Ausnahmen seien unter ethischen Gesichtspunkten möglich. Werdende Väter dürfen bei der Geburt nach einem Schnelltest dabei sein.

Siegener Klinik wieder in der Rettungskette

Die hohen Sieben-Tage-Inzidenzwerte in der Region und diverse Ausbruchsgeschehen in anderen Krankenhäusern erforderten eine strikte Vorgehensweise, heißt es weiter. In der Zwischenzeit hatte sich die Klinik wieder in die Rettungskette für Notfälle einreihen und das Behandlungsprogramm „mit Augenmaß“ wieder hochfahren können.

