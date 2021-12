Erst kürzlich gab die Stadt Hilchenbach ein Interkulturelles Kochbuch mit 90 Rezepten aus 24 Ländern heraus, das in der Touristikinformation in Hilchenbach erhältlich ist. Verena Simonazzi (rechts) stellte im Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Gleichstellung in Hilchenbach zukünftige Integrationsmaßnahmen der Stadtverwaltung vor.