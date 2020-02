Stadt Kreuztal gibt kostenlos LED-Leuchtmittel an Bürger aus

Die Verwaltung wird Bürgern an zwei Terminen die Möglichkeit geben, alte Leuchtmittel wie Glühbirnen, Energiesparlampen oder Leuchtstoffröhren kostenlos gegen neue LED-Leuchten zu tauschen. Das hat der Infrastrukturausschuss auf Antrag der SPD – gegen einigen Widerwillen von CDU und FDP – beschlossen.

Beim Natur- und Bauernmarkt sei die Umweltabteilung ohnehin mit einem Stand vertreten; die zuständigen Sachbearbeiter könnten sich sicherlich mit den Kollegen aus benachbarten Kommunen abstimmen, begründete Jochen Schreiber für die SPD das Ansinnen. „Wichtig ist, das Thema immer wieder ins Bewusstsein zu bringen“, in anderen Städten und Gemeinden hätten solche Aktionen bereits stattgefunden.

Bürgermeister: Kreuztaler Natur- und Bauernmarkt für Aktion geeignet

Die Verwaltung hat das bereits geprüft und den Kostenrahmen ermittelt, sagte Bürgermeister Walter Kiß: 1500 Euro pro Termin würden für Beratung und kostenlose Ausgabe einer begrenzten Menge an LED-Leuchtmitteln fällig, also 3000 Euro insgesamt. Neben dem Natur- und Bauernmarkt sei auch das Stadtteilfest in der Fritz-Erler-Siedlung für seine solche Tauschaktion geeignet.

„Grüße vom Elektrohandwerk“, schnaubte Arne Siebel (CDU) verdrießlich, „irgendwann werden auch Brötchen und Fleischwurst im Rathaus ausgegeben.“ Die Verwaltung „ist nicht dafür da, den Job des Einzelhandels zur erledigen“, sprang Benjamin Fuhr seinem Parteikollegen bei.

FDP: Kreuztaler Bevölkerung hat keinen Bedarf

Auch Felix Viehmann (FDP) sah weder Bedarf in der Bevölkerung, das Thema sei durch, noch Sinn darin, dass sich die Verwaltung in das Thema „reinfuchsen“ müsse – sonst klage die SPD doch immer: „Was soll die Verwaltung denn noch alles machen?“ Im Haushalt Schuldentilgung aussetzen und das Signal senden, dass die Stadt die Spendierhosen anhabe. Viehmann: „Ich kann das nicht nachvollziehen. Wer ein neues Leuchtmittel braucht, kauft sich eins.“

Dieter Gebauer (Grüne) – „von Haus aus Physiker“ – erklärte sich bereit, die Beratung zu übernehmen, „ich kann das“. Das Thema sei in vielen Kommunen eines und auch wenn die SPD seiner Partei hier die „Wurst vom Brot gezogen“ habe: „Es ist egal, wer unsere Politik kopiert, Hauptsache sie wird umgesetzt“, meinte der Bürgermeisterkandidat. Man müsse nur darauf achten, dass es nicht entgleise. So wie in Siegen.

Er glaube nicht, dass die Umweltberaterin sich groß in das Thema einarbeiten müsse, meinte Jochen Schreiber, durch eine Kooperation mit den Umweltverbänden beispielsweise „dürfte sich das im Rahmen halten.“

