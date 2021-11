Gedenken Stadt Siegen erinnert am Volkstrauertag an vergangenes Leid

Siegen. Am Volkstrauertag wird in Siegen die Gefahr des Vergessens und das Vermächtnis des Gestern als Mahnung für die heutige Generationen beschworen.

2020 wurde virtuell gedacht, in diesem Jahr hat die Stadt Siegen wieder auf den Hermelsbacher Friedhof eingeladen. Das gemeinsame Erinnern an Krieg, Leid und Zerstörung sei wichtig, finden die stellvertretende Bürgermeisterin Angela Jung und die beiden Schülerinnen Anne Marie Germann und Isabell Stötzel übereinstimmend, die an diesem 14. November die Gäste adressieren, mit sehr persönlichen Botschaften zum Volkstrauertag 2021.

Siegen: Stellvertretende Bürgermeisterin äußert Entsetzen über „Vernichtungskrieg“

Ganz besonders wird diesmal an den Angriffs- und Vernichtungskrieg in Ost- und Südosteuropa erinnert. Angela Jung geht auf das Motto des Volksbundes ein, der die „vor 80 Jahren mit der Besetzung von Jugoslawien und Griechenland sowie dem Überfall auf die Sowjetunion“ begonnene Ausweitung des Konfliktes zum Weltkrieg in den Blick nimmt. Schließlich folgte im Dezember noch die Kriegserklärung des Reiches an die USA in der Folge des japanischen Überfalls auf den US-Flottenstützpunkt auf Hawaii.

Angela Jung beschreibt ihr persönliches Entsetzen über „den barbarischen Vernichtungskrieg“, der sich durch „seine verbrecherische, unmenschliche Kriegsführung“ ausgezeichnet habe. Sie stellt die Frage, warum so viele Deutsche freiwillig mitmachten, und was diese Zeit vor 80 Jahren heutigen Generationen noch zu sagen habe.

Jung zeigt sich bedrückt über Anschläge und Morde mit rassistischen und fremdenfeindlichen Hintergründen, sieht die dunklen Gedanken von einst auch heute noch sehr lebendig, ruft zur Wachsamkeit der Demokraten und zur Abwehr solcher Strömungen auf. „Wir dürfen eins niemals zulassen: Dass in unserer Gesellschaft ein Gefühl aufkommt und Raum greift, dass diese Vergangenheit weit weg sei, dass sie uns nicht mehr beträfe und nichts mehr anginge. Das Gegenteil ist der Fall“, betont die Stellvertreterin des Bürgermeisters.

Siegen: Gedenken an Opfer von Gewalt und Krieg am Volkstrauertag

Die Schülerinnen des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums nehmen dies auf, stellen sich der Frage nach der Bedeutung dieser Zeit, sprechen über die eigenen Gefühle und Befindlichkeiten. Isabell Stötzel hat sich im Beitrag „Meine Ahnen und ich“ mit ihren Vorfahren beschäftigt, fühlt sich durch Geschichten des Großvaters und das Blut, das in allen Adern geflossen sei, auch heute mit jenen verbunden, die sie persönlich gar nicht kannte. Sie wundert sich, warum diese zum Teil derart großes Leid erfahren mussten. Oft sei auch ihr nicht klar, wie schön die Welt sei, welches Glück sie persönlich habe. Sie könne aber in den Bäumen, der Natur, dann plötzlich die Stimmen jener vernehmen, die von jener Zeit in die Gegenwart schallten.

Ähnlich, wenngleich noch etwas tiefgründiger, sieht es ihre Mitschülerin Anne Marie Germann, deren Großvater in Stalingrad kämpfte, davonkam, die Familie durch seine Narben an Körper und Geist aber gleichermaßen geprägt habe. Die Erinnerung an jene Zeiten anzunehmen, sei die wichtigste Aufgabe ihrer Generation. Gerade auch, wenn die unmittelbaren Zeitzeugen mehr und mehr verschwänden.

Die Menschen von heute müssten verstehen, dass Frieden und Wohlstand eine Basis seien, die nur auf den Erfahrungen des Krieges und Leides und der Erkenntnisse daraus bestehen könnten. Die nicht vergessen werden dürften. Einzelne Geschichten und die Geschichte selbst gingen jeden an, würden zu einem kollektiven Gedächtnis und zu einer gemeinsamen Aufgabe, sich zu erinnern, das Schlimme nicht zu vergessen und dennoch darin auch Heilung für die Zukunft zu finden. Beeindruckende Worte, die allerdings, wie meistens, nur von jenen gehört werden, die ohnehin seit vielen Jahren und Jahrzehnten Gäste dieses wiederkehrenden Festaktes sind.

Volkstrauertag Siegen: Kranzniederlegung auf dem Hermelsbacher Friedhof

Begleitet wurde die Stunde, die diesmal deutlich kürzer als 6o Minuten war, von Jürgen Petri und seinen Kollegen des Bläserensembles TROMPOBAS, die in der Kapelle Stücke von Grieg, Händel und Beethoven anstimmten.

Bei der anschließenden Zeremonie auf dem Ehrenfeld wurden das traditionelle „Ich hatt’ einen Kameraden“ gespielt, bevor Angela Jung und der Beigeordnete Wolfgang Cavelius den ersten von fünf Kränzen niederlegten.

