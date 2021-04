Stadt Siegen saniert und modernisiert in den Schulen

Siegen. Rund 7 Millionen Euro hat die Stadt Siegen in diesem Jahr für die Sanierung und Modernisierung diverser Schulgebäude in ihrem Haushalt stehen.

In zahlreichen Schulgebäuden sind Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten im Gange. Für Baumaßnahmen an den städtischen Schulen sind im aktuellen Haushalt rund 7 Millionen Euro veranschlagt – inklusive Fördermittel für den WLAN-Ausbau und den Digitalpakt Schule. Nach Abzug aller Fördermittel verbleibt ein städtischer Eigenanteil von rund 4,54 Millionen Euro, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

„Nach dem Landesprogramm ‚Gute Schule‘ – hier werden aktuell die letzten Baumaßnahmen umgesetzt – ermöglicht nun das Förderprogramm ,Digitalpakt‘, die nötige digitale Infrastruktur an unseren Schulen weiter auszubauen und sie damit fit für die Zukunft zu machen“, sagt Bürgermeister Steffen Mues.

Siegen: Diesterwegschule nun mit neuen Akustikdecken und LED-Beleuchtung

Als Ferienbaustelle wurden nun in der Diesterwegschule am Rosterberg das Lehrerzimmer, das Sekretariat und ein Besprechungsraum unter anderem mit neuen Akustikdecken und LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Klassenräume der Grundschülerinnen und -schüler haben bereits einen solchen Ausbau erhalten. Die Kosten liegen bei rund 20.000 Euro. „Die neuen Akustikdecken können den Schall innerhalb der großen und hohen Räume der Diesterwegschule aufnehmen“, erläutert Bauleiter Wolfgang Müller von der Technischen Gebäudewirtschaft (TGW). „Schallschutz ist enorm wichtig, denn der Schullärm ist ein hoher Stressfaktor. Gerade bei Altbauten kann der Hall in den Räumen sehr hoch sein.“

Nach einem Rohrbruch im vergangenen Jahr wird derzeit das Kellergeschoss der Pestalozzischule saniert. Nicht nur die Lehrküche wurde neu geplant, sondern auch der ehemalige Speiseraum reaktiviert. Die bisher geschlossene Durchreiche zwischen Lehrküche und Speiseraum wird als Ausgabetheke des neuen „BistroLozzi“ der Schule hergerichtet. Dort können Schülerinnen und Schüler für ihre Mitschüler ein gesundes Frühstück mit regionalen Produkten zubereiten. Dafür erhält das BistroLozzi auch eine eigene Küchenzeile in der Lehrküche. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich rund 110.000 Euro. Darin enthalten sind unter anderem die Erneuerung der gesamten Elektroinstallationen, die Erweiterung der Akustikdecke und der Anstrich der Wände. Voraussichtlich im Juni soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.

Gesamtschule Auf dem Schießberg in Geisweid: Sanierungsarbeiten laufen

Auch im Siegener Norden sind die Handwerker in den Schulgebäuden in Aktion. Aktuell laufen etwa die Sanierungsarbeiten im Bereich der Duschräume und der Trinkwasseranlage in der Gesamtschule Auf dem Schießberg: Es wurden neue Edelstahl-Rohrleitungen verlegt, außerdem selbstspülende Edelstahl- Duscharmaturen montiert. In dem Zusammenhang sind auch Elektroinstallationsarbeiten, Trockenbau- und Fliesenarbeiten erforderlich. Die Kosten dieses Ausbaus liegen bei rund 45.000 Euro, die Fertigstellung ist für Mai geplant.

Langfristige Planung Die Stadt Siegen nutzt für gewöhnlich Ferienzeiträume, um Baumaßnahmen an und in den Schulen vorzunehmen. Auf diese Weise wird der laufende Betrieb nicht gestört. Langfristig gibt es Pläne dafür, welche Maßnahme in welcher Schule wann ansteht. Entscheidend für die Reihenfolge: Dringlichkeit und das Vorhandensein entsprechender Mittel.

Um mehr Platz für Schülerinnen und Schüler zu haben, wird aktuell der Werkraum an der Albert-Schweitzer-Schule zu einem Klassenraum umgebaut und saniert. Dazu gehören die Erneuerung der Elektroinstallationen, ein neuer Bodenbelag, ein neuer Sonnenschutz, ein frischer Wandanstrich, die Sanierung der Sanitär- und Hygieneeinrichtungen, zwei Computerarbeitsplätze und verschiedene kleinere Änderungen nebst einer neuen Tafelanlage. Insgesamt kostet die Baumaßnahme voraussichtlich rund 17.000 Euro Die Fertigstellung erfolgt noch vor den Sommerferien 2021. In den Ferienwochen sollen dann die Möbel eingeräumt werden