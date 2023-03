Stadt Siegen verabschiedet sich von ihrer einzigen Kita

Die städtische Kindertagesstätte in der Gläserstraße eröffnete das neue Stockwerk mit Gesang und Ehrengästen. In den neuen Räumen ist Platz für die U3-Betreuung.

Siegen. Ein neuer Träger übernimmt die Gläserstraße. Der einstige „Kindergarten Eintracht“ hatte eine ganz besondere Aufgabe.

Die Stadt Siegen gibt die Trägerschaft ihrer einzigen Kita ab. An 1. August übernehmen die Alternativen Lebensräume die Kita in der Gläserstraße. Das hat der Jugendhilfeausschuss beschlossen. In der Kita werden derzeit 57 Kinder betreut, im städtischen Stellenplan sind dafür 9,76 Stellen vorgesehen.

„Ineffektiv und ineffizient“ sei der Betrieb nur einer Kita, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Die Stadt werde so nicht als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen, das erschwere die Suche nach Fachkräften. Eigene Fortbildungsangebote lohnten sich nicht, dennoch müsse die Stadt eine Fachberatung vorhalten. Im Dezember hatte die Stadt ein „Interessenbekundungsverfahren“ eingeleitet, vier freie Träger hatten sich daraufhin um die Kita beworben.

„Fachschulkindergarten der Bildungsanstalt für Frauenberufe“

Von der Gründung 1946 bis 1965 war die heutige Kita Gläserstraße in einer Baracke untergebracht; sie war Schulungsstätte für die Schülerinnen der Frauenberufsschule. 1967 zog der Kindergarten Eintracht –. so hieß er damals – in seinen Neubau ein. Träger des „Fachschulkindergartens der Bildungsanstalt für Frauenberufe“ war der Landkreis Siegen. 1981 übernahm die Stadt Siegen die Trägerschaft.

Die Alternativen Lebensräume (ALF) betreiben mehrere Kitas: Kasimir und Löwenzahn in Kreuztal, Lillipuz in Kaan-Marienborn, Hannes, Wicki und Helli in Hilchenbach. Städtische Kindergärten hat im Kreisgebiet dann nur noch die Stadt Kreuztal mit insgesamt zehn Einrichtungen. In der Stadt Siegen gibt es 71 Kita. Davon werden 24 von evangelischen, fünf von katholischen Trägern betrieben, 15 von der AWO, je vier von DRK und Hilfe zum Leben und 13 von weiteren kleinen Trägern.

