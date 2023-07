Stadtfest-Hit: 1000 beim Rekord-Flashmob zum Siegen-Song

Siegen. Zum Krönchen-Song für 800 Jahre Siegen soll es den größten Flashmob aller Zeiten geben, den Siegen je gesehen hat.

Am Wochenende des 25. bis 27. August ist es wieder so weit. Siegen lädt zur größten Kultur- und Unterhaltungsveranstaltung der Region ein: dem Siegener Stadtfest. Der Name steht für 100 Stunden Live-Musik und Partysound, Straßentheater und Artistik, Tanz auf und vor den Bühnen sowie jede Menge Informations-, Aktions- und Gastronomiestände aus Siegen und der näheren Umgebung. Die Innenstadt zwischen Bahnhof und Markt, Obergraben und Hindenburgstraße wird zum Treffpunkt für alle, die die letzten Sommertage des Jahres feiern wollen und das mit Tausenden von anderen gut gelaunten Besucherinnen und Besuchern.

50 Bands und Willer Watz

Rund 50 Bands treten am Festwochenende auf. Darunter sind die Stammgäste beim Siegener Stadtfest mit eigener Fan-Base in der Region wie zum Beispiel UnArt, Kölsch Gedäh, Ticket to Happiness oder auch das Siegener Blasorchester. Andere sind zum ersten Mal dabei wie die Bands „Monotypes“ und „Kontrollverlust“. Erstere interpretieren Hits von den Beatles, Chuck Berry, Little Richard, The Rolling Stones und Elvis Presley. Aktuelle Songs von Künstlern wie Taylor Swift, Beyoncé, Sia oder Jet werden im Stil der 50er und 60er Jahre präsentiert. Als „Punk Pop“ bezeichnet die Band „Kontrollverlust“ ihren Stil. Sie hat sich auf die Fahnen geschrieben, jedem nur denkbaren musikalischen Genre mit „prügelnden Drums und fetten Gitarren“ einen neuen, mitreißenden Kick zu geben.

Nicht weniger mitreißend sind die DJs, die auf der Bühne Schlossplatz und Siegbrücke auftreten. Am Freitag und Samstag gehört Platz des Unteren Schlosses erneut dem Willer Watz Festival. Das Areal hat sich in den letzten Jahren zum einzigartigen open-air Dancefloor für Techno-Fans entwickelt. Da die Kapazität des Platzes begrenzt ist, muss hier – und nur hier - an den Eingängen eine Einlasskontrolle stattfinden. Ungehindert strömen kann das Publikum zu allen anderen Bühnen, zum Beispiel zu der auf der Siegbrücke. Hier findet am Freitagabend die Radio Siegen Kulthit-Party statt mit DJ Markus Nauroth und den Moderatoren Tom Schirmer und Lukas Federhen.

Der Siegen-Flashmob

Eingebettet in die Radio Siegen Kulthit-Party ist die Premiere des Liedes, das als Leitmelodie für das 2024 bevorstehende Siegener Stadtjubiläum kreiert wurde. „Siegen – Du bist das Krönchen für mich“ ist der Titel des Songs, den Dieter Falk komponierte und Giuseppe Todaro mit Textzeilen im Rap-Stil versah. Bereits im Februar wurde der Kampagnensong im Apollo-Theater von 200 Siegenerinnen und Siegenern unter Studiobedingungen eingesungen, wobei Judith Adarkwah der Produktion als Gesangssolistin eine soulige Note verlieh. Am 25. August um 21 Uhr werden sie allesamt – Falk, Todaro, Adarkwah und die 200 Krönchen-Sänger/-innen – den Song live auf der Bühne Siegbrücke performen. Und damit nicht genug: Celine Reichwald von der Ballettschule Reindt hat zu dem Rap eine Choreografie entwickelt, die genauso mitreißend ist wie der Krönchen-Song selbst.

Die große Bühne sucht die Stadt Siegen für diese Auftragsproduktion wegen eines ehrgeizigen Ziels: Sie will mit dem größten, je in Siegen da gewesenen Flash-Mob einen Rekord aufstellen. Von den Akteuren auf der Bühne soll der Funke ins Publikum überspringen, so dieses in den Refrain „Siegen – Du bist das Krönchen für mich“ einstimmt und eine Tanzwoge über die Siegbrücke und Bahnhofstraße schwappt. Die Sensation wäre perfekt, wenn 1000 Zuschauer sich zum 1000-köpfigen Flash-Mob zusammenschließen. Für die Ewigkeit festgehalten wird das Ereignis filmisch als Teil eines Musikvideos, das nach dem Stadtfest veröffentlicht wird. Wer zu Hause schon einmal üben möchte, der kann sich Lied und Tanzbewegungen auf der Homepage www.siegen800.de ansehen und anhören.

Zeiten Freitag, 25. August: Bühnenprogramm 19 bis 23 Uhr, Schlossplatz 18 bis 24 Uhr, Gastro-Stände 18 bis 24 Uhr Samstag, 26. August: Bühnenprogramm 13 bis 23 Uhr, Schlossplatz 18 bis 24 Uhr, Gastro-Stände 11 bis 24 Uhr, Verkauf, Info, Aktion 11 bis 19 Uhr Sonntag, 27. August: Open-Air-Gottesdienst der Martinikirchengemeinde auf dem Schlossplatz 10.30 Uhr, Bühnenprogramm 12.30 bis 18 Uhr, Bühne Siegbrücke bis 20 Uhr, Gastro-Stände 12 bis 19 Uhr (auf der Siegbrücke bis 20 Uhr), Info- und Aktionsstände 12 bis 18 Uhr, verkaufsoffener Sonntag 13 bis 18 Uhr.

Straßentheater und Artistik

Noch bevor die Radio-Siegen-Bühne beginnt zu beben, bilden am Freitag ab 18 Uhr gleich nebenan auf dem Scheinerplatz zirzensische Spiele den Auftakt zum Stadtfest 2023. In Kooperation mit dem Apollo-Theater präsentiert KulturSiegen das Artistenensemble Common Ground aus Berlin. Das große, knapp einstündige Stadtfest-Opening verspricht ein Spektakel mit atemberaubender Luftartistik am Schwungtrapez, Akrobatik am chinesischen Mast und Hand-auf-Hand-Akrobatik, mit Livemusik und Gesang sowie einem sich ständig wandelnden Bühnenbild.

Am Samstag und Sonntag hat das Genre „Straßentheater und Artistik“ seinen Schauplatz auf der Bühne Markt in Siegens Oberstadt. Körperbeherrschung, virtuose Musikalität und jede Menge – teils slapstickartiger, teils schwarzer – Humor sind nur einige Stichworte, die die Auftritte des Zirkus-Theaters Elabö, des Artistentrio Tridiculous 3DCLS, des Duos Felice & Cortes oder auch des Musikensembles Gankino Circus charakterisieren. Vor allem Familien dürfen an dem verrückten Treiben zu Füßen von Nikolaikirche und Rathaus ihren Spaß haben.

Schlossplatz für Familien

Während am Freitag und Samstag die Techno-Fans auf dem Platz des Unteren Schlosses abtanzen, gehört die Freifläche am Sonntag den Familien und allen, die ein wenig Ruhe im Festgetümmel suchen. Der Tag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst der Martinikirchengemeinde, zelebriert von Pfarrerin Ute Waffenschmidt-Leng und musikalisch gestaltet von Kantor Peter Scholl. Ab 12 Uhr laden die Gemeindemitglieder zu Getränken und Süßem ein. Gleich nebenan finden sich Spielstationen wie Slackline, Skaterbahn und das Spielmobil des Stadtjugendrings. KulturSiegen steuert zum Familienprogramm ein kleines Wasserbecken fürs Entenangeln bei. Doch das ist nicht alles. In einem deutlich größeren Bassin kann gepaddelt werden, während sich die Eltern auf Liegestühlen erholen. Auch ein Gerät zum Üben der Treffsicherheit beim Basketball, eine Bungee-Anlage für die etwas älteren Kinder und weitere Mitmachangebote fehlen nicht. Künstlerischen betätigen können sich die kleinen Gäste in der Sprayerwerkstatt von Style Fiasko beim Bemalen von Stofftaschen. Mit artistischen Einlagen unterhält Mo de Bleu. Gegen 16.30 Uhr lädt die Martini-Gemeinde Eltern und Kinder zum gemeinsamen Singen ein.

Kostenlos mit dem Bus zum Fest

Wie schon 2022 will die Stadt Siegen bei ihrem Stadtfest einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Sie setzt dabei an den Punkten Energie, Müllvermeidung und Mobilität an. Bei letzterer lautet die Devise: Auto stehen lassen. mit dem Bus zum Stadtfest fahren. Das kann jedermann – zumindest im Altkreis Siegen und bezogen auf die Veranstaltungszeiten – am Stadtfestwochenende kostenlos. Wurden 2022 erstmals Sonderlinien angeboten, gilt die Freifahrt jetzt auch im Linienverkehr der VWS.

Info: www.siegener-stadtfest.de.

