Stadtfest Siegen: Bilder von der größten Party der Region

Der Berliner Bär hat beim Stadtfest auch was zu tun: Er hat ein Auge darauf, ob die Besucherinnen und Besucher sich an die Mülltrennung halten.

Abseilaktion an der Stadtmauer am Kölner Tor.

Siegen. Wetter spielt mit, Stimmung ist klasse, das Programm ist prallvoll: Das Stadtfest Siegen läuft. Hier gibt’s einen ersten Schwung hübscher Bilder.

Wenn Siegen groß feiert, dann gehört eine Besonderheit mittlerweile fest dazu. „Wir sind wohl das einzige Stadtfest, das eigentlich mittendrin mit der Eröffnung beginnt“, sagt Steffen Mues am frühen Samstagnachmittag auf der Bühne an der Siegbrücke. Gerade hat das Siegener Blasorchester zwei Stücke gespielt, nach seinem Grußwort wird der Bürgermeister wie in jedem Jahr mit einem Fassanstich gewissermaßen den Startschuss geben. Los ging das Stadtfest aber schon am Vorabend – doch die Eröffnung vor der offiziellen Eröffnung, heißt „Opening“. Ist vielleicht ein bissschen schräg, aber liebenswerte Extravaganzen machen Veranstaltungen eben auch sympathisch.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Eine Menge Leute sind bereits auf den Straßen. Dass das Wetter so gut mitspielen würde, war weder nach den Erfahrungen dieses Sommer noch nach den Prognosen zu erwarten – das merkt auch Steffen Mues an. Am Freitag schüttete es zeitweise wie aus Eimern, erst kurz vor dem erwähnten „Opening“ klarte es auf, die Sonne kam heraus. Der Auftakt-Auftritt des Berliner Artistik-Ensembles „Common Ground“ verschob sich zwar dennoch um etwa 20 Minuten nach hinten, weil der Boden der Bühne am Scheinerplatz für die akrobatischen Darbietungen erst trocken werden musste. Doch von da an lief der Abend bestens. Dass zur Nacht hin noch einmal ordentlich Regen runterkam, hat die Abläufe nicht gestört und ist am Samstag beim Blick gen Himmel und angenehmen Temperaturen kaum vorstellbar.

Offizielle Fassanstiche stehen für einen Bürgermeister häufiger auf dem Plan. Steffen Mues (links) hat darin entsprechend schon Übung, wie sich beim Stadtfest Siegen zeigt. Foto: Florian Adam / WP

Stadtfest Siegen: Gelungene Premiere für den Siegen-Song – Flashmob inklusive

Besonders die offizielle Premiere des Siegen-Songs, komponiert von Dieter Falk und getextet von Giu Todaro, sei am Freitag ein echter Erfolg gewesen, sagt Steffen Mues. 200 Menschen hätten das Lied, das für die im Jahr 2024 anstehende 800-Jahr-Feier der Stadt Siegen geschrieben wurde, mit Lead-Sängerin Judith Adarkwah auf der Siegbrückenbühne gesungen, rund 1000 Menschen hätten vor der Bühne mitgemacht und vor allem den eigens dafür entwickelten Tanz für den Rekord-Flashmob aufgeführt. „Ein toller Ohrwurm“, betont der Bürgermeister. „Eigentlich müsste man daran arbeiten, dass der nächstes Jahr zum Jubiläum in die Charts kommt….“

+++ Mehr zum zum Thema: Stadtfest Siegen läuft: Was, wer wo – hier gibt’s die Infos +++

Mit Fortschreiten des Tages wird es in der Innenstadt voller. Es gibt viele Stände und Mitmach-Aktionen. Am Kölner Tor können sich Besucherinnen und Besucher von der Martini-Kirche aus an der Stadtmauer zwölf Meter in die Tiefe abseilen lassen – angeleitet, gesichert und betreut von einem Team des städtischen Hochseilgartens. Am Scheinerplatz bieten die Sportfreunde Siegen unter anderem Torwandschießen und eine Kopfballstation für Kinder an: Die Kleinen können mit Anlauf einen an einer Schnur hängenden Ball erwischen. Da sind Zielen und Springen gefragt!

Siegen: Stadtfest mit Ständen, Mitmach-Aktionen und sehr viel Livemusik

Die Feuerwehr hat eine Spielstation, an der es für Kinder mit einer großen Spritze klappbare „Holzflammen“ an einer kleinen Fassade umzuschießen gilt. Und der Bauzaun am Johann-Moritz-Quartier ist eine große Leinwand, an der Kultur-Siegen Kinder und Jugendliche „Phantasiewelten“ malen lässt: Traum- und Wunschplaneten. Hilfestellung gibt hier der Siegener Malerdichter Olaf Neopan Schwanke, 1. Vorsitzender der Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein.

+++ Passend dazu: Stadtfest Siegen: „Hätte ich doch was Vernünftiges gelernt“+++

Erwachsene kommen unter anderem an den Bühnen Siegbrücke, Sandstraße und Kölner Tor auf ihre Kosten, wo quasi durchgehend Live-Musik verschiedenster Genres geboten wird. Die Bühne am Marktplatz steht hingegen ganz im Zeichen von Kleinkunst und Akrobatik. Der Schlossplatz schließlich ist für die Fans elektronischer Sounds vorgesehen, wenn ab 18 Uhr DJs beim Willer Watz Festival auflegen und eine Party unter freiem Himmel umgeben von den historischen Fassende des Unteren Schlosses in Fahrt bringen und halten.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland