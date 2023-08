Stadtfest Siegen: Mega-Party am Samstagabend – die Bilder

Am Samstagabend herrscht beim Siegener Stadtfest richtig Betrieb. Auf der Bühne am Marktplatz gibt es Kleinkunst zu sehen.

Am Samstagabend herrscht beim Siegener Stadtfest richtig Betrieb. Auf der Bühne am Marktplatz gibt es Kleinkunst zu sehen.

Am Samstagabend herrscht beim Siegener Stadtfest richtig Betrieb. Auf der Bühne am Marktplatz gibt es Kleinkunst zu sehen.

Am Samstagabend herrscht beim Siegener Stadtfest richtig Betrieb. Auf der Bühne am Marktplatz gibt es Kleinkunst zu sehen.

Siegen. Das Stadtfest lässt es in Siegens City am Samstagabend richtig voll werden. Das vielseitige Programm zieht. Hier geht’s zu den Fotos.

Tagsüber war beim Siegener Stadtfest am Samstag schon eine Menge los. Am Abend wurde es dann aber richtig voll in der Innenstadt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Das schöne Sommerwetter schuf ideale Voraussetzungen, um das umfangreiche Programm zwischen Bahnhof, Markt und Reichwalds Ecke genießen zu können. Den vielseitigen Stilmix, der tatsächlich für so ziemlich jeden Geschmack etwas Passendes bieten dürfte, hatte das Planungsteam auch am Abend konsequent durchgezogen: Rock, Pop und andere energiegeladene Livemusik auf den Bühnen in der Unterstadt, Kleinkunst neben dem Rathaus und elektronische Beats – bis in die Nacht hinein – mit den DJs beim Willer Watz Festival auf dem Schlossplatz.

+++ Bilder vom Stadtfest-Samstag (tagsüber) gibt es hier +++

+++ Bilder vom Stadtfest-Opening am Freitag finden Sie hier +++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland