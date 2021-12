Stau: A45 Siegen-Dortmund zu Weihnachten sehr stark belastet

Siegen. Sauerlandlinie A 45 zwischen Siegen und Dortmund gehört laut ADAC an Weihnachten zu den deutschlandweit am meisten belasteten Strecken.

Der Autobahnabschnitt zwischen Siegen und Dortmund der A 45 dürfte in der Weihnachtszeit zu den deutschlandweit mit am stärksten von Stau belasteten Verkehrsverbindungen gehören. Der ADAC in Nordrhein-Westfalen hat seine Stauprognose veröffentlicht, die die größte Verkehrsbelastung am 22. und 23. Dezember sieht.

„Besonders an den Nachmittagen der beiden Tage müssen sich Reisende auf Verzögerungen einstellen. Dann sind Familienbesucher, Urlauber und Berufspendler gleichzeitig unterwegs“, sagt ADAC-Verkehrsexperte Prof. Roman Suthold. Erhöhtes Staupotential sieht der Club außer auf der Sauerlandlinie, bedingt durch die Sperrung der Rahmede-Talbrücke bei Lüdenscheid, vor allem auf dem Kölner Autobahnring (A 1/A 3/ A 4), der A 40 im Bereich Duisburg und der A 43 zwischen Wuppertal und Recklinghausen.

ADAC rechnet am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder mit erhöhtem Verkehrsaufkommen

An Heiligabend und am ersten Feiertag erwartet der Club hingegen kaum Staus. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kehren viele Autofahrer von Verwandten- und Familienbesuchen zurück. Dann sei wiederum am Nachmittag punktuell mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Für eine entspannte Rückreise empfiehlt der Verkehrsexperte den Dienstag oder Mittwoch nach den Feiertagen. Von Staubelastungen durch Skiurlauber, die in Richtung Alpenländer fahren, geht der ADAC in Nordrhein-Westfalen aufgrund von coronabedingten Einschränkungen in den Wintersportgebieten nicht aus: „Es wird rund um Weihnachten mehr Verkehr geben als im Vorjahr, denn 2020 war die Mobilität im Winter durch den Teil-Lockdown stark eingeschränkt. Wir erwarten aber weniger Stau als vor der Corona-Pandemie“, sagt Suthold.

Im vergangenen Jahr staute sich der Verkehr auf den Autobahnen in NRW vom 21. bis 31. Dezember insgesamt auf nur 625 Kilometern. Das waren fast 64 Prozent weniger als 2019 (1724 Kilometer).

Das sind deutschlandweit die wichtigsten Staustrecken in den Weihnachtsferien

- Großräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München

- A 1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg

- A 2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Berlin- A 3 Oberhausen – Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

- A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

- A 5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe

- A 6 Heilbronn – Nürnberg

- A 7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Füssen/Reutte

- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

- A 9 München – Nürnberg

- A 10 Berliner Ring

- A 24 Hamburg – Berlin

- A 40 Essen – Duisburg

- A 43 Wuppertal – Recklinghausen

- A 45 Dortmund – Siegen

- A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

- A 81 Stuttgart – Singen

- A 93 Inntaldreieck – Kufstein

- A 95 /B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 99 Umfahrung München

Was der ADAC für Autoreisen ins Ausland empfiehlt

Autoreisen ins Ausland sind in diesem Jahr leichter als vor einem Jahr, so der ADAC. Viele und lange Staus werde es aber dennoch nicht geben. Etwas mehr Fahrzeit sollte auf den Fernstraßen in die Wintersportorte (Tauernautobahn, Brenner und Gotthard-Route) eingeplant werden. An allen deutschen Außengrenzen ist sowohl bei der Ausreise in das Nachbarland als auch bei der Einreise nach Deutschland generell mit Wartezeiten durch verstärkte Kontrollen zu rechnen.

Die jeweils geltenden Bestimmungen (in der Regel Nachweis über Impf- bzw. Genesenen-Zertifikate oder Testanforderungen) werden meist stichprobenartig kontrolliert. Schwerpunkte der Kontrollen sind dabei die Hauptgrenzübergänge an den Autobahnen.

