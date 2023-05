Etwa ein Jahr nahmen die Bauarbeiten an der Koblenzer Straße in Anspruch.

Bauarbeiten Stau in Siegen: Verkehr durch Koblenzer Straße fließt wieder

Siegen. Mitten in Siegen heißt es freie Fahrt. Die Koblenzer Straße ist wieder offen in beide Richtungen – und das früher als geplant.

Die Koblenzer Straße in der Siegener Innenstadt ist ab sofort wieder in beide Richtungen befahrbar: Bereits am Donnerstag, 11 Mai, wurden die letzten Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn abgeschlossen, die Verkehrssicherung und die Umleitungsbeschilderung sind bereits abgebaut, teilt die Stadtverwaltung mit.

Eigentlich sollte die Straße am Samstag, 13. Mai, komplett für den Verkehr freigegeben werden. Für die Dauer der Großbaustelle, bei der die unterirdische Weiß-Brücke saniert wurde, war der Verkehr zwischen Kochs Ecke und Obergraben umgeleitet oder jeweils halbseitig gesperrt. Voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres wird die Verkehrsführung für etwa vier bis sechs Wochen einspurig zwischen Kochs Ecke und Obergraben geführt, da die Fahrbahndecke abschließend saniert wird, informiert die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung.

Bushaltestelle Kochs Ecke ist barrierefrei ausgebaut

Seit dem Frühjahr 2022 war der baufällige Brückenkörper aus den 1950er und 1960er Jahren zwischen Deutscher Bank und Sieg-Einmündung vor dem Apollo-Theater saniert worden. Die Weiß fließt in dem Bereich durch eine unterirdische rechteckige Betonröhre mit einer Breite von rund neun Metern und einer Höhe von etwa zweieinhalb Metern. Die Sanierung des Brückenkörpers verlief auf einer Länge von rund 25 Metern bis zur gegenüberliegenden Straßenseite.

Zwei überdimensionale Betonfertigteile wurden im Dezember auf das u-förmige Stahlbetonteil an der Stelle aufgesetzt, wo der Brückenkörper besonders marode war. Im Flussbett selbst wurden die Ufersteine erneuert sowie der Betonquerschnitt von innen instandgesetzt. Außerdem erhielt die Bushaltestelle Kochs Ecke einen barrierefreien Ausbau.

