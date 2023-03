Standort der Deutschen Edelstahlwerke DEW in Geisweid: Das Unternehmen wird aufgespalten in zwei selbstständige Prozessrouten

Siegen/Bochum. Der Abbau von Arbeitsplätzen betrifft vor allem die Verwaltung: Die DEW sollen umstrukturiert werden – und legen auch Hand an den Tarif.

Die Geschäftsführung der Deutschen Edelstahlwerke (DEW) hat am Donnerstag, 23. März, im Rahmen einer Belegschaftsversammlung in Bochum den Beschäftigten das Programm „Zukunft DEW 2025“ vorgestellt. Mit diesem Programm soll das Unternehmen umgebaut und die Prozesse deutlich schlanker und effizienter werden, um die Zukunftsfähigkeit der DEW wieder herzustellen, teilt das Unternehmen mit. Dafür sei geplant, in den kommenden drei Jahren, an allen Standorten insgesamt knapp 10 Prozent der Arbeitsplätze sozialverträglich abzubauen – vor allem in der Verwaltung. Außerdem sind in diesem Zuge eine Reihe von Veränderungen innerhalb des Konzerns geplant.

„Zukunft DEW 2025“ läuft demnach über drei Jahre und sieht insgesamt sechs Reformpakete mit Gesamteinsparungen von rund 130 Millionen Euro vor, heißt es vom Mutterkonzern Swiss Steel Holding: Konkret soll das Unternehmen in zwei selbstständige Prozessrouten aufgespalten werden – Siegen/Hagen und Witten/Krefeld. So entstünden zwei „sehr schlanke, deutlich kleinere Einheiten, die eine flexiblere Einstellung auf Kundenwünsche ermöglichen“. Zudem werde sich das Unternehmen künftig nur noch auf die Geschäftsfelder konzentrieren, die zu den Kernprozessen gehören und positiv zum Unternehmensergebnis beitragen. Von Bereichen, die diese Vorgaben nicht erfüllen, werde sich die DEW trennen – durch Ausgliedern oder Schließen.

Keine Sonderzahlung, Mehrarbeit ohne Lohnausgleich: IG Metall muss zustimmen

Um das Sparziel zu erreichen, sei auch eine neue, befristete Tarif-Vereinbarung geplant: Sonderzahlungen wären demnach nicht mehr enthalten, Mehrarbeit werde ohne Lohnausgleich geleistet. Das Programm muss noch mit den Arbeitnehmervertretern und der IG Metall verhandelt werden. Für ein Verhandlungsmandat werde die IG Metall ihre Mitglieder in Kürze abstimmen lassen, heißt es weiter. Ein Termin dafür wurde noch nicht genannt. Die DEW hat insgesamt rund 4000 Beschäftigte an den Standorten Witten, Siegen, Hagen, Krefeld und Hattingen.

DEW sei nicht profitabel, sagte Geschäftsführer Dr. Lutz Ernenpusch am Donnerstag in Bochum: „Trotz verschiedenster Bemühungen ist es uns in den vergangenen Jahren nicht gelungen, eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit zu erreichen, die mindestens dem Durchschnitt unserer Industrie entspricht“, erklärte er in Bochum. Externe Faktoren wie Corona und hohe Energiepreise hätten die Lage zusätzlich erschwert. Er sei zuversichtlich, die DEW mit dem Programm wieder zukunftsfähig aufstellen zu können: „Wir haben hochqualifizierte Mitarbeiter, ein starkes Produktportfolio, innovativen grünen Stahl und Kunden, die an uns glauben“, sagte er. Auch Frank Koch, CEO des DEW-Mutterkonzerns Swiss Steel Group, zeigte sich optimistisch: „Die DEW hat Zukunftspotential. Wir als Konzern-Gruppe glauben an die DEW und die Mannschaft hier.“

Betriebsräte der DEW „fortlaufend in Prozess miteinbezogen“

Im vierten Quartal 2022 sei mit einer ausführlichen Analyse das Programm „Zukunft DEW 2025“ gestartet und Mitarbeiter, Betriebsrat und Gewerkschaften entsprechend informiert worden. Die Betriebsräte seien fortlaufend in den Prozess miteinbezogen worden.

Die Swiss Steel Group ist nach eigenen Angaben einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern demnach zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden größten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit nahezu 10.000 Mitarbeitenden und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften ist das Unternehmen in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten vertreten.

