Siegen. Der TV-und Sternekoch Stefan Marquard ist in der Lindenschule in Weidenau zu Besuch. Er zeigt, dass gesunde Ernährung auch lecker sein kann.

Hektik, Stimmengewirr, Zurufe und ein köstlicher Duft. Eine Restaurantküche? Fast. Es ist die Schulküche der Lindenschule in Weidenau. Mia und Gabriel, beide in der 3. Klasse, braten Bratwürste in einer Pfanne an.

„Man muss vor allem darauf achten, dass man nicht ausrutscht“, meint Gabriel aufgeregt. Das Fett aus der Pfanne würde auch gerne mal auf dem Küchenboden landen. Ein grünes Stirnband sticht aus der aufgeregten zwölfköpfigen Kindergruppe heraus: Es ist der Fernseh- und Sternekoch Stefan Marquard.

Projekt „Sterneküche macht Schule“kommt nach Siegen

Seit vier Jahren gibt es das Projekt „Sterneküche macht Schule“ von der Knappschaft-Versicherung und den Sternekoch Marquard. Das bundesweite Präventionsprojekt soll die gesunde Ernährung an Schulen fördern. In den vergangenen Jahren haben rund 80 Schulen an dem Projekt teilgenommen. Durch Corona sind es in diesem Jahr weniger Schulen als sonst.

Wer ist Stefan Marquard? Der gelernte Koch und Metzger wurde 2017 mit dem GastroStern, einem Michelin-Stern und der „Goldenen Schlemmerente“ sowie mit 18 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet. Er war schon im Fernsehen bei Formaten wie „Küchenschlacht“ auf ZDF und dem „Promi Dinner“ auf VOX dabei. Motto des zweifachen Vaters: „Genial einfach – einfach anders“.

Stefan Marquard verbringt dann einen Tag an den Schulen, um mit den Kindern zu kochen und das Personal oder auch Eltern zu schulen. „Die Lindenschule ist eine Ausnahme. Die meisten Schulen, die ausgewählt werden, haben einen Mensabetrieb. Aber wir fanden hier das Konzept mit der Schulküche interessant“, erzählt Sandra Antoni von der Knappschaft.

Der Kochtag in der Siegener Lindenschule

Heute gibt es eine „Pseudo Currywurst“, so nennt sie Stefan Marquard. Eine Wurst, halb aus Gemüse und aus Geflügel, die er selbst entwickelt hat, denn er ist ebenfalls Metzger. „So merken die Kinder gar nicht, dass sie Gemüse essen, ein echt guter Trick“, sagt der Sternekoch lächelnd. Zu der Spezialwurst gibt es eine Currysauce aus Gemüse und Kartoffeln mit Rosmarin und Olivenöl aus dem Ofen: „Die leckere und gesunde Alternative zu frittierten Pommes“, sagt Marquard.

Es sei die Pflicht und Fürsorge der Erwachsenen Kindern eine gute Ernährung beizubringen. Er habe noch an keiner Schule ein Kind kennengelernt, das keine Lust auf Kochen gehabt hat. „Wir zeigen hier nicht wie gesunde Ernährung aussehen soll. Sondern wie leckeres Essen gesund und nachhaltig funktionieren kann. Kochen ist genau so ein wichtiges Schulfach wie Mathe und Deutsch“, unterstreicht Marquard. Er ist glücklich darüber, mit der Knappschaft durch ganz Deutschland zu ziehen und den Schulen Tipps mit auf den Weg zu geben: „Mir ist direkt aufgefallen, dass es hier keinen Mixer gibt, vielleicht wäre das eine Anschaffung wert“, sagt der TV-Koch in Richtung von Landrat Andreas Müller. Der will sich das merken.

Workshop für Eltern und Lehrer an der Lindenbergschule in Siegen

Marquard zeigt außerdem, wie man den Kindern Obst auf anderen Wegen schmackhafter machen kann. Man müsste einfach einen leckeren Smoothie zaubern und schon greifen die Kinder zu. Neben dem Fruchtsmoothie entstehen noch Powerpralinen aus Mandeln, Haferflocken, Äpfeln, Zimt und Ingwer. „Die Powerpralinen heißen so, weil die besonders viel Kraft geben sollen. Aber ich hab’ noch nichts gemerkt leider. Schmecken tun sie trotzdem gut“, sagt der neunjährige Till und steckt sich eine Praline in den Mund.

Die Kinder kochen aber nicht nur für sich selbst. Das Essen wird in der Pause über ein Fenster an ihre Mitschüler verteilt. Leo aus der 3. Klasse ist stolz auf die selbstgemachten Speisen: „Es hat echt Spaß gemacht und man kann den anderen Schülern was von dem Essen abgeben!“ Im Anschluss an dem Kochtag der Schüler folgt ein Workshop für Eltern und Lehrer von Stefan Marquard, in dem er über die leckere, gesunde und Herstellung von Speisen spricht.

Die Schulküche in der Lendenbergschule in Siegen

Die Küche in der Lindenschule konnte 2016 durch 5000 Euro Fördermittel des Projekts „Gut für Schulen“ der Sparkasse Siegen geplant werden. Bei der Umsetzung arbeiteten dann die Schüler und das Siegener Möbelhaus Heinrich Bald zusammen. Das Unternehmen stockte das Fördergeld im Nachhinein noch auf, damit drei moderne Kochzeilen entstehen konnten. „Die Kinder konnten sogar die Wasserhähne und Griffe der Schränke mit auswählen, das war eine tolle Aktion von dem Möbelhaus“, sagt Schulleiter Dieter Lammersdorf.

Er berichtet, dass an seiner Schule viel Wert auf gesunde und leckere Ernährung der Kinder gelegt werde. Ab der zweiten Klasse bekommen die Kinder Kochunterricht: „Kochen fördert die motorische und geistige Entwicklung der Kinder. Es vermittel außerdem ein Gemeinschafts- und Selbstwertgefühl.“ Heute wäre ein ganz besonderer Tag für die Kinder – mit einem Sternekoch würden sie schließlich nicht alle Tage kochen.

Kochunterricht an der Lindenbergschule in Siegen

Auch Andreas Müller er stellt den hohen Stellenwert der Schulküche heraus: „Hier an der L inden-Förderschule wird schon früh auf eine ausgewogene Ernährung aufmerksam gemacht und aufgeklärt, wie ein gesundes Frühstück aussieht. Hier gibt es ja auch das Obstkistenprojekt. Die Schule kriegt regelmäßig Obst aus der Region geliefert“, sagt Müller.

Auch Verena Krüger und Solveig Flender vom Vorstand der Schulpflegschaft sind glücklich über die Schulküche: „Es ist toll, dass der Kochunterricht hier angeboten werden kann. Eine Schulküche ist nicht selbstverständlich. Viele Eltern haben nicht die Möglichkeit zu Hause mit ihren Kindern zu kochen. Hier können sich die Kinder ausprobieren“, sagt Krüger.

