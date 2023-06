Feuerwehreinsatz Stichflamme bei Unkraut abfackeln, Hecke geht in Flammen auf

Kreuztal. Mit einem elektrobetriebenen Brenner wollte ein Kreuztaler lästiges Unkraut auf seinem Grundstück loswerden. Das funktionierte nicht wie gedacht.

Zu einer brennenden Hecke an einem Wohnhaus an der Glück-Auf-Straße rückte Samstagnachmittag, 3. Juni, die Feuerwehr aus. Nachbarn hatten per Gartenschlauch und Feuerlöscher schon das meiste erledigt, die Einsatzkräfte löschten Glutnester ab. Das Feuer hatte auch Teile der Hausfassade beschädigt.

Den Angaben zufolge hatte ein Mann auf seinem Grundstück Unkraut mit einem Elektro-Brenner entfernt. Als sich eine Stichflamme bildete, setzte sie auch die nahe Hecke in Brand. Die Feuerwehr warnt angesichts von Trockenheit und erhöhter Waldbrandgefahr vor leichtsinnigem Umgang mit offenem Feuer.

