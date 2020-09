Stichwahl Hilchenbach: Grüne empfehlen Kyrillos Kaioglidis

Hilchenbach. Die Hilchenbacher Grünen stellen sich vor der Stichwahl für das Bürgermeisteramt hinter den unabhängigen Kandidaten Kyrillos Kaioglidis.

„Empfehlenswert!“, lautet das Resümee des Gesprächsabends, zu dem sich die Hilchenbacher Grünen am Freitag mit Kyrillos Kaioglidis, dem unabhängigen Kandidaten zur Stichwahl für das Bürgermeisteramt, in den Räumen der Klimawelten getroffen haben.

„Unser Gespräch verlief sehr offen und konstruktiv. Alle aus Grüner Sicht wichtigen Aspekte zur nachhaltigen Entwicklung unserer Stadt haben wir mit dem Kandidaten durchsprechen können: die – auch personelle – Verstärkung des kommunalen Klimaschutzes, die Förderung der städtischen Kinder- und Jugendarbeit und der Beteiligung junger Leute an den politischen Beratungsprozessen, die Ausweitung des Stellenumfangs der Schulsozialarbeit an den städtischen Grundschulen, die Notwendigkeit der Schaffung kostengünstigen, barrierefreien und ökologischen Wohnraums in öffentlicher Hand sowie die Sicherung der wohnortnahen Daseinsfürsorge in Gesundheit und Pflege“, fassen Annette Czarski-Nüs und Dr. Peter Neuhaus für die Grünen zusammen.

Grüne freuen sich auf konstruktive Zusammenarbeit mit Kyrillos Kaioglidis

Auch die deutliche Verbesserung der Servicequalität des Rathauses und der Kommunikation zwischen Verwaltung, Bürgerschaft und Politik halten die Grünen für begrüßenswert: „Kommunikation ist die halbe Miete!“, waren sich der Kandidat und die Grünen einig. Abschließend erklärten Kyrillos Kaioglidis und die Grünen: „Lassen Sie uns Hilchenbach gemeinsam gestalten! Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit zum Wohl unserer Stadt!“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.