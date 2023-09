Stiller Warntag in Netphen: Neue Sirenen haben keinen Strom

Netphen. Niemand soll sich am Donnerstag wundern, deshalb warnt die Stadt Netphen vor: Die neuen Sirenen haben noch keinen Strom.

Weil sie noch keinen Stromanschluss haben, können fast alle neu installierten Sirenen in Netphen am Warntag, 14. September, nicht ausgelöst werden: Afholderbach (Sohlbacher Straße), Beienbach (zwischen Ringstraße und Schnellenbergstraße), Dreis-Tiefenbach (Auf der Blashütte, Heckersbergstraße, Kreuztaler Straße), Frohnhausen (Am Hömberg), Helgersdorf (Frankfurter Straße), Herzhausen (Hof Maustal), Nenkersdorf (Lahnhof), Oelgershausen (Auf der Schütze), Sohlbach (Weiherstraße), Walpersdorf (Martinstraße), Werthenbach (Wetzlarer Straße). Betriebsbereit ist nur die Sirene in Alt-Werthenbach.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Probealarm am Donnerstag ab 11 Uhr

Beim deutschlandweiten Warntag am Donnerstag, 14. September, werden die Warnsysteme für den Bevölkerungsschutz getestet. Um 11 Uhr soll über verschiedene Kanäle gewarnt werden, um die Systeme zu überprüfen und aufeinander abzustimmen, heißt es dazu aus dem Kreishaus. Die Kreisleitstelle löst dann rund 190 Sirenen im aus.

+++ Lesen Sie auch: Ein Dorf geht auf die Barrikaden: „Das ist ein Schandfleck!“ +++

+++ Lesen Sie auch: Ärger um Sirenenmast in Netphen: Ratsmitglieder sind genervt +++

Gleichzeitig gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine Probewarnung aus. Diese wird automatisch an alle angeschlossenen Warnmittel versandt. Neben den Sirenen werden dadurch auch die Warn-Apps „Nina“ und „Katwarn“ sowie der Cell Broadcast probehalber ausgelöst. Die Entwarnung erfolgt gegen 11.45 Uhr. Über den Mobilfunkdienst Cell Broadcast wird derzeit noch keine Entwarnung versendet.

Auch die umstrittene Sirene am Beienbacher Backes bleibt weiter stumm. Foto: Jürgen Schade

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland