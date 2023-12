Hilchenbach Mehrere Personen liefern sich Samstagabend vor einem Wohnhaus in Hilchenbach eine wüste Schlägerei – wohl nicht das erste Mal an dieser Stelle.

Polizei und Rettungsdienst wurden am Samstagabend, 2. Dezember, gegen 19 Uhr zu einer Schlägerei nach Hilchenbach gerufen. Vor einem Wohnhaus an der Rothenberger Straße sollen sich mehrere Personen prügeln, wie es zahlreiche Anrufer der Polizei geschildert hatten. Da es an dieser Adresse in der Vergangenheit wohl schon mehrere Einsätze gegeben hatte und auch aufgrund der Meldung mehrerer Beteiligter, fuhr die Polizei mit fünf Streifenwagen sowie einem Zivilfahrzeug an die Adresse.

Ein Rettungswagen wurde von der DRK-Rettungswache Ferndorf geschickt, der Notarzt kam aus dem benachbarten Kreis Olpe. Als Polizei und Rettungskräfte vor Ort eintrafen, war die Schlägerei indes beendet. Im weiteren Verlauf begannen die Beamten mit der Aufklärungsarbeit, nahmen Personalien auf und schrieben Anzeigen wegen Körperverletzung. Ein 22-Jähriger war mit einem Besenstiel so stark am Kopf verletzt worden, dass er mit dem Rettungswagen nach notärztlicher Behandlung vor Ort ins Krankenhaus gefahren werden musste. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

