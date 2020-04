Straßenname erinnert an den Chef der Krombacher Brauerei

Krombach. Friedrich Schadeberg wäre am Donnerstag 100 Jahre alt geworden. Zu seinem Geburtstag wird die Brauereistraße umbenannt.

Die ehemalige Brauereistraße, die entlang der Krombacher Brauerei führt, ist nun nach dem 2018 verstorbenen Seniorchef der Brauerei Friedrich Schadeberg posthum benannt. Die geplante Feierstunde am 100. Geburtstag des Kreuztaler Ehrenbürgers im Beisein der Familie Schadeberg, der Geschäftsführung der Krombacher Brauerei, Anwohnern der Dr.-Friedrich-Schadeberg-Straße sowie offiziellen Vertretern der Stadt Kreuztal konnte aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden.

Historisches Datum

Am 23,. April wurde Friedrich Schadeberg geboren – am Tag des Deutschen Bieres, der anlässlich des Erlasses des Reinheitsgebotes für Bier am 23. April 1516 jährlich gefeiert wird. Die Erfolgsgeschichte des Bieres aus Krombach ist eng mit dem Wirken von Friedrich Schadeberg verbunden. Er führte seine Brauerei von rund 50.000 Hektolitern zu heute sechs Millionen Hektolitern Ausstoß. In den über sechs Jahrzehnten seines Wirkens entwickelte er seine Firma zu einer der modernsten Brauereien Deutschlands.

„Lasst uns einen krombachern“

Als Unternehmer zeichneten ihn im Besonderen unternehmerische Stärke und Menschlichkeit aus, heißt es in der Pressemitteilung der Brauerei. Der diplomierte Brauingenieur und Braumeister begründete in seiner mehr als sechzigjährigen Schaffensperiode den Ruf von Krombacher und das Krombacher Felsquellwasser als Markenbaustein. Er prägte den Slogan „Freunde, lasst uns einen krombachern“ und das Bild vom Förster, mit dem das Unternehmen bereits Mitte der 60er Jahre erstmalig in der TV-Werbung bundesweit bekannt wurde.

Friedrich Schadeberg hat dem gesellschaftlichen Wirken auf allen Ebenen insbesondere in seiner Heimatregion eine große Bedeutung beigemessen. Seine unternehmerische Leistung und sein gesellschaftliches Engagement führten zu zahlreichen Ehrungen, wie die Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik 1990.

Seine Heimatstadt Kreuztal würdigte sein Schaffen mit den Ehrenbürgerrechten 2002. 2009 folgte die Ehrendoktorwürde der Universität Siegen für seine Verdienste als Markenartikler und als Förderer der Wirtschaftsregion. Ein weiterer Höhepunkt ist nun die Benennung der Dr.-Friedrich-Schadeberg-Straße direkt neben seiner Brauerei in seiner Heimatstadt. Eine weitere Dr.-Friedrich-Schadeberg-Straße wurde 2018 in seinem Geburtsort Andernach benannt.

