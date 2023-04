Straßennamen Siegen: Hindenburgstraße wird zur Europastraße

Siegen. Der Bezirksausschuss Mitte hat sich mit Mehrheit für eine Europastraße ausgesprochen. Die Hindenburgbrücke wird namenlos.

Die Hindenburgstraße heißt künftig Europastraße, Dafür hat sich der Bezirksausschuss Mitte am Donnerstag ausgesprochen, der damit einem Antrag von CDU, SPD, Grünen, Linken und Volt gefolgt ist. Für eine „Straße des Grundgesetzes“ gab es nur die Stimme der FDP. „Es wäre die einzige in Deutschland“, meinte Raimund Hellwig (FDP). Aber auch Europa sei „wichtig für unser Leben“, erwiderte Tanja Wagener (SPD). Gegen beide Namen stimmten zwei Ausschussmitglieder.

Keine Erinnerung an Zwangsarbeiterkind

Schwerer tat sich der Bezirksausschuss mit der Hindenburgbrücke, die ihren Namen 1915 zusammen mit der Hindenburgstraße bekam. Raimund Hellwig (FDP) warb für eine Luba-Brücke, bekannt nach dem – vermutlich ukrainischen – Kind Luba Budischewska. Das Mädchen wurde nur gut ein Jahr alt, sie starb 1943 im Lager der Firma Heinrich Bertrams. Luba war Tochter der sowjetischen Zwangsarbeiter Nikolai und Karolja Budischewska, die auf dem Friedhof Fludersbach beerdigt sind. „Luba starb in einer Lagerbaracke an einer Lungenentzündung und an Herzschwäche“, heißt es im Aktiven Gedenkbuch des Aktien Museums Südwestfalen.

„Das Schicksal der Zwangsarbeiter in Siegen ist ein großer weißer Fleck in der Siegener Geschichte“, stellte Raimund Hellwig (FDP) fest, „das Thema gehört in die Stadt.“ Die Brücke könne einen Anstoß zum Gedenken geben. „Die Brücke könnte man so nennen“, meinte Ausschussvorsitzender Martin Heilmann (Grüne), „aber es würde keiner mitkriegen.“ Denn es gibt keine Anwohner, die diese Adresse bekämen, und auch kein Namensschild an der Brücke. Außerdem werde die Europastraße so „auseinandergerissen“. Denn auch zwischen Brücke und Sandstraße gibt es noch Häuser, für die die neue Adresse gelten wird. Jürgen Rompf (CDU) riet, den Kulturausschuss mit einem Gedenken Luba Budischewska zu befassen. „Da weiß keiner was zu.“

Wie soll nun die Bushaltestelle heißen?

Eine Stimme gab es für die Luba-Brücke, eine gegen alle Vorschläge („Brücke des Grundgesetzes“, „Europabrücke“), zwei Stimmenthaltungen – und neun Stimmen dafür, der Brücke überhaupt keinen Namen mehr zu geben. Tanja Wagener (SPD) wies darauf hin, dass die Bushaltestelle derzeit noch „Hindenburgbrücke“ heißt. Da müssten sich wohl die Nahverkehrsleute Gedanken machen – eine Haltestelle ohne Namen wäre wohl auch einmalig.

