Streik in Siegen: Lehrer sind sauer – Schule fällt aus

Siegen 10,5 Prozent mehr Gehalt fordern die angestellten Lehrer. Die Arbeitgeberseite hat noch kein Angebot vorgelegt, nun droht Ärger.

Die angestellten Lehrerinnen und Lehrer legen in der kommenden Woche die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat für Mittwoch, 22. November, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

In der aktuellen Tarifrunde der Länder wird unter anderem 10,5 Prozent mehr Gehalt über eine Laufzeit von zwölf Monaten gefordert. In den Verhandlungen, die seit Donnerstag, 26. Oktober, laufen, sei von Arbeitgeberseite kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt worden, kritisiert die GEW. „Wir sorgen tagein, tagaus trotz widriger Umstände und immenser Mehrbelastung dafür, dass unseren Schüler:innen und Studierenden die bestmögliche Bildung zu Teil wird“, betont Maik Ehlen vom Siegener GEW-Leitungsteam.

Bus fährt von Siegen zur Streik-Demo in Köln

Am Mittwoch, 22. November, wird ab 7 Uhr ein Streiklokal mit Streikfrühstück und Eintragen in die Streiklisten in der Siegerlandhalle eingerichtet. Um 8 Uhr fährt ein gemeinsam mit den GEW-Kollegen in Olpe georderter Bus zur Streikkundgebung in Köln. Bis 10 Uhr können sich nicht mitfahrende Streikende noch in die Streiklisten eintragen.

. Durch den Warnstreik wird es zu Unterrichtsausfall an den Schulen kommen. Der Unterricht, der wegen streikender angestellter Lehrerinnen und Lehrer ausfällt, darf durch verbeamtete Kollegen nicht vertreten. Die gegebenenfalls notwendige Aufsicht oder Betreuung besonders jüngerer Schülerinnen und Schüler ist aber zu ermöglichen, heißt es dazu in einer Mitteilung.

