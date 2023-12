Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Kneipe an der Hagener Straße in Siegen zu einem Streit unter mehreren Männern. Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Blaulicht Streit in Siegen eskaliert: 24-jähriger Mann muss in Klinik

Siegen In Siegen kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Kneipe. Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Mit schweren Verletzungen musste am frühen Sonntagmorgen ein 24-jähriger Mann, nachdem er durch den Notarzt sowie Rettungspersonal medizinisch versorgt wurde, in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 7 Uhr am Sonntagmorgen war es unter mehreren Männern im „Nachtcafé Biertunnel“ an der Hagener Straße in Siegen zu einem Streit gekommen, der wenig später auf dem Gehweg vor der Kneipe eskalierte.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Nach ersten Aussagen der Polizei haben mehrere Männer auf den 24-jährigen Mann eingeschlagen, der Verletzte weise Stichverletzungen auf. Die mutmaßlichen Täter flüchteten. Die Polizei war mit mehreren Beamten vor Ort, um die Lage zu deeskalieren. Der Bereich vor der Kneipe wurde weiträumig abgesperrt und Spuren gesichert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Kurze Zeit später konnte die Beamten einen der mutmaßlichen Täter ausfindig machen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland