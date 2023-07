Wetter Sturm in Siegen: Windstoß reißt Gitterzaun von Dachterrasse

Siegen. Mit Bast dekorierte Absperrgitter auf einer Siegener Dachterrasse bieten dem starken Wind große Angriffsfläche. Ein gefährlicher Einsatz.

Das kurze Unwetter am Sonntagabend, 9. Juli, hat für einen Feuerwehreinsatz am Obergraben in Siegen gesorgt.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Auf einer Dachterrasse standen mehrere drei Meter lange, metallene Absperrgitter, wie sie zu Straßen- oder Baustellenabsperrungen genutzt werden. Die Gitter waren mit Draht zusammengebunden aufgestellt. Als Sichtschutz waren zudem Bastmatten daran befestigt.

Feuerwehrmann durchtrennt Draht mit Säge

Weil die Absperrungen nur auf jeweils zwei gebogenen Eisenrohren standen, hatten die dem Wind nachgegeben, ein Teil davon flog über die Brüstung und hing in rund zehn Metern Höhe in der Luft und drohte auf den Gehsteig zu fallen. Mit einer elektrischen Säge konnte ein Feuerwehrmann über der Drehleiter die gebundenen Gitter auseinanderschneiden und einzeln zu Boden schaffen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Weitere Einsatzkräfte nehmen die einzelnen Absperrgitter am Boden entgegen. Foto: Jürgen Schade

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland