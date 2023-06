Die Polizei in Siegen bittet um Hinweise. (Symbolbild)

Polizei Suche in Siegen: Hilfloser 67-Jähriger seit Stunden vermisst

Siegen. Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der zuletzt am Klinikum Siegen gesehen wurde. Er bringe sich häufig in gefährliche Situationen.

Die Polizei in Siegen nach einem 67-Jährigen. Der Mann wird seit Dienstag, 6. Juni, 11.30 Uhr vermisst.

Zuletzt gesehen wurde er laut Angaben der Beamten unweit des Klinikums Siegen, Weidenauer Straße 76, gesehen. Der Mann befindet sich in einer hilflosen Lage, ist örtlich und zeitlich nicht orientiert. In der Vergangenheit brachte sich der Senior häufiger in gefährliche Situationen, indem er unvermittelt auf die Straße oder Schnellstraßen trat, teilt die Polizei mit.

Hinweise bitte sofort über Notruf 110

Der Vermisste ist etwa 1,75 Meter, kräftig und hat hellgraue, lichte Haare. Er ist unter anderem mit einer blauen Jogginghose und einem blaue Pullover bekleidet. Zudem trägt er eine schwarze Baskenmaske aus Kunstleder. Er geht leicht gebeugt.

Wer kann Angaben über den Aufenthaltsort der Person machen? Hinweise bitte umgehend per Notruf 110 oder über 0271/7099-0 der Polizei mitteilen.

