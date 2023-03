Zum Mitmachen: Das neue Café Herzstück in Hilchenbach richtet im Herbst die regionale Buchmesse „Südwestfalen liest“ aus.

Kulturcafé „Südwestfalen liest“ in Hilchenbach: Buchmesse im Herzstück

Hilchenbach. Grünes Licht für das erste Kulturprojekt im neuen Hilchenbacher Café: Das Land fördert „Südwestfalen liest“.

Das Land fördert das Projekt einer Regionalen Buchmesse „Südwestfalen liest“ mit einem Heimatscheck in Höhe von 2000 Euro. Das hat die Bezirksregierung jetzt dem Café Herzstück mitgeteilt.

Jutta Neuhaus, Vorsitzende des Vereins: „Mit dieser Förderung können wir den Programmbestandteil unseres Cafés, die Kultur, mit Leben füllen. Parallel zur Buchmesse in Frankfurt werden wir das Publikum vor Ort mit AutorInnen aus Südwestfalen in Gespräche verwickeln, Schreibversuche starten, die Gestaltung und Herstellung von Druckerzeugnissen kennenlernen und die Menschen zum Lesen verführen.“ Mit dem kulinarischen Angebot des Cafés werde neben der Freude am Buch auch die Gaumenfreude nicht zu kurz kommen.“

