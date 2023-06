Süßes Kaninchen „Müffy“ aus Wilnsdorf wird zum Fernsehstar

Wilnsdorf. Kaninchen „Müffy“ liebt es, auf die Couch zu springen. Doch durch eine Krankheit ist das auf einmal nicht mehr drin. In einer TV-Show gibt’s Rat.

Müffy hat Durchhaltevermögen, wenn es um das geht, was sie will: Das Zwergkaninchenweibchen springt regelmäßig auf die Couch und stupst dort so lange die Hand von Besitzer Harald Hagemans an, „bis ich anfange, sie zu kraulen“, sagt er. Eine Weile war der Sprung aufs Sofa aber gar nicht mehr möglich. „Beim Springen und Laufen stimmte etwas nicht.“ Wilnsdorfer Harald Hagemans suchte erst Hilfe beim heimischen Tierarzt und danach bei der ARD-Fernsehsendung „Die Haustierprofis“.

TV-Format „Die Haustierprofis“: Haustierbesitzer war schon häufiger im Fernsehen

Der 54-Jährige war als Komparse schon bei mehreren TV-Formaten dabei, zum Beispiel bei „Anna und ihr Untermieter“ oder „Bettys Diagnose“. In seinem Casting-Steckbrief gab er irgendwann auch an, dass er einen Hasen hat und die „Haustierprofis“-Verantwortlichen kamen auf ihn zu.

Das neue TV-Format moderiert Tierfreund Ralph Morgenstern. Er erläutert: „Zu uns kommen Herrchen und Frauchen mit den verschiedensten Arten und mit den unterschiedlichsten Problemchen, um sich von Dr. Karim Montasser und seinem Expertenteam beraten zu lassen. Das macht die Sendung spannend, unterhaltsam und tiermedizinisch wertvoll.“

Darüber hinaus gehe es auch darum, praktische Tipps zu geben, die das Zusammenleben von Mensch und Tier verbessern könnten.

Kaninchen „Müffy“ bei Fernsehshow „Die Haustierprofis“: Wie es ihr danach geht

Dass Müffy zum Zeitpunkt der TV-Anfrage tatsächlich gesundheitliche Probleme hatte, war dann eher Zufall, so Harald Hagemans. Außer der eingeschränkten Mobilität hatte das Kaninchen auch mit einer schiefen Kopfhaltung zu kämpfen. „Beim Tierarzt wurde dann die Sterngucker-Krankheit festgestellt.“

Team aus Fachleuten Mit dabei bei den „Haustierprofis“ sind viele Fachleute, die sich mit (Haus-)Tieren auskennen. Das Team besteht aus dem Hundecoach und Verhaltenstherapeut Masih Samin, der Fachtierärztin für Kleintiere, Dr. Tanja Pollmüller, dem Vogelmediziner Prof. Dr. Michael Lierz, dem Fachtierarzt für Reptilien und Exoten, Thomas Türbl, sowie der Katzenpsychologin Heike Grotegut und der Katzentherapeutin Birga Dexel. Mehr Infos zum TV-Format gibt’s im Internet auf der Homepage des Senders unter www.ard.de.

Von der Autoimmunerkrankung erzählte er dem „Haustierprofis“-Team in der Sendung. „Da wurde genau erklärt, was das ist, wo die Krankheit herkommt und was man machen kann.“ Das empfand Harald Hagemans als enorm hilfreich, denn letztendlich ging’s trotz des ganzen Fernsehrummels um Müffy.

In sechs Jahren ist das Kaninchen für ihn und seine Familie zu einem treuen Begleiter geworden. Vieles hat sich eingespielt. „Abends, wenn wir schlafen wollen, muss ich zum Beispiel nur noch rufen, dann geht Müffy von allein in den Käfig“, erzählt der Wilnsdorfer. Und auch auf den Sprung auf die Couch muss Müffy mittlerweile nicht mehr verzichten. Medikamente gegen die Sterngucker-Krankheit halfen. „Ihr geht es schon wesentlich besser, auch wenn die Probleme nicht ganz weg sind“, berichtet Harald Hagemans und freut sich.

Fernsehshow-Gast über Ralph Morgenstern: „Er ist ein netter, freundlicher Kerl“

Trotz allem genoss er auch die Zeit am Set. Gedreht wurde die Sendung auf dem Wasserschloss Haus Venne in Drensteinfurt im Münsterland. „Mit dabei waren auch ungewöhnliche Haustiere, wie ein Leguan und eine Schlange“, so Harald Hagemans.

Darüber hinaus stellt Dr. Karim Montasser in jeder Folge auch Tiere vor, die zwar kein besonderes Anliegen bzw. Probleme haben, aber über die man viel lernen kann, wie es in einer Mitteilung der ARD heißt, wie z. B. Alpakas, Fauchschaben, Mini-Schweine, usw.

Generell sei es spannend, zu sehen, wie lange das TV-Team „für ein paar Sekunden Film“ drehe, so der Tierbesitzer. Auch Ralph Morgenstern, den er bis zu dem Aufeinandertreffen mit ihm nur aus dem Fernsehen kannte, sei ein „netter, freundlicher Kerl“. „Ein ganz normaler Mensch.“

Bis zur Ausstrahlung muss Harald Hagemans nun nicht mehr lange warten: Ab dem 12. Juni laufen von montags bis freitags um 14.10 Uhr bei der ARD insgesamt 15 Folgen von „Die Haustierprofis“. Zu sehen sind Müffy und Harald Hagemans am Dienstag, 13. Juni.

