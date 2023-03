Super-Warnstreik auch in Siegen: Fahren Busse und Bahn?

Siegen. Der Warnstreik von Verdi und EVG am Montag hat auch Auswirkungen auf Siegen und das Siegerland.

Im Zuge aktueller Tarifauseinandersetzungen haben die Gewerkschaften Verdi und EVG für Montag, 27. März, zum Warnstreik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen haben auch Einfluss auf Siegen und das Siegerland.

Die Folgen des Verdi-Aufrufs, der sich auch an die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd richtet, seien nach Unternehmensangaben aber überschaubar, „da ein Großteil der Fahrleistungen in unserem Verkehrsgebiet von privaten Busunternehmen erbracht wird, die vom aktuellen Tarifstreit nicht betroffen sind“. Rund ein Fünftel der Fahrplanleistung könnte allerdings dennoch vom Streik betroffen sein, so dass am Montag jederzeit mit Ausfällen, Verspätungen und vollen Bussen zu rechnen sein werde. Das gelte insbesondere für den Verkehr in Wittgenstein und im Sauerland.

Deutsche Bahn stellt Fernverkehr am Montag komplett ein

Die Bahn indes stellt den Fernverkehr am Montag komplett ein. Auch bei DB Regio werde während des Streiks größtenteils kein Zug fahren, kündigt das Unternehmen an. Der Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) teilt mit, dass von den Streikmaßnahmen die Bahnlinien RE 9 (Siegen-Köln), RE 34 (Siegen-Dortmund), RB 91 (Siegen-Hagen) und RB 94 (Erndtebrück-Marburg) sowie der Intercity 34 (Siegen-Dortmund/Münster) betroffen sein können.

Zudem können sich, heißt es weiter, Arbeitsniederlegungen in den Stellwerken auf die Linien des Hessischen Landesbahn auswirken.

