Täter zerstechen Hinterreifen von Autos auf Firmen-Parkplatz

Neunkirchen. An mehreren abgestellten Autos sind Hinterreifen zerstochen worden. Die Täter sorgten so für hohen Schaden.

In der Nacht auf Mittwoch, 29. März, haben Unbekannte auf einem Parkplatz einer Firma an der Kölner Straße in Neunkirchen vier Fahrzeuge beschädigt.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Die Täter zerstachen jeweils einen Hinterreifen der betroffenen Autos. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1000 Euro.

Kriminalpolizei Siegen ermittelt und bittet um Hinweise

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an Kfz aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0271/7099-0 entgegen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland