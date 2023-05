Der „Tag der Begegnung“ in Siegen lockte viele Besucherinnen und Besucher an.

Veranstaltung Tag der Begegnung in Siegen: Zusammen Inklusion stärken

Siegen. Der Tag der Begegnung in Siegen soll das Bewusstsein für eine inklusive Gesellschaft stärken. Am Wochenende schauten viele Besucher dort vorbei.

„Spätestens seit der Corona-Pandemie ist uns wohl allen klar, wie wertvoll es ist, sich begegnen zu können, ganz ohne Einschränkungen.“ Mit diesen Worten begrüßte Siegens stellvertretende Bürgermeisterin Angela Jung die Besucherinnen und Besucher beim „Tag der Begegnung“ auf der Siegplatte in Siegen.

„Damals wie heute – und hoffentlich noch viele Jahre – freuen wir uns, dass es diesen Tag gibt – denn der ,Tag der Begegnung’ hat eine Intention, die nach wie vor enorm wichtig ist: Barrieren abbauen – Inklusion fördern“, so die Bürgermeisterin. Landrat Andreas Müller begrüßte besonders Monica Massenhove, Beauftragte für Menschen mit Behinderung von der Stadt Siegen, sowie Rainer Groos, Behindertenbeauftragter Kreis Siegen-Wittgenstein. „Und so möchte der Tag der Begegnung das Bewusstsein für eine inklusive Gesellschaft stärken, denn Barrieren abzubauen ist eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, so Müller.

Der „Tag der Begegnung“ feierte Jubiläum – Kreis und Stadt haben bereits zum 25. Mal zum Fest für Menschen mit und ohne Handicap eingeladen. Auf dem Scheinerplatz und auf der Siegbrücke informierten verschiedene Selbsthilfegruppen, Vereine und Verbände rund ums Thema „Leben mit Behinderung“. Außerdem gab es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm: Mit dabei waren der Pop-Rock-Jazz-Gospelchor „Popgeneration“, der Kehlkopflosenchor „Kekolo…“ sowie eine koreanische Popmusikgruppe. Und auch die Trommelgruppe vom Sozialwerk St. Georg zeigte im Gleichklang Trommelschläge.

Besonders die jüngsten Besucher staunten, als sich von ganz oben der mehr als drei Meter große mit bunten Ringen gekleidete Stelzenmann Micha nach unten beugte. Jongleur Mo de Blue brachte nicht nur die Kinderaugen zum Leuchten.

Am Nachmittag begeisterte mit Schlagermusik das Frauenduo „Schneeweißchen und Rosenrot“ auf der Bühne. Auch abseits dessen gab es zahlreiche Aktivitäten. Beim „Menschenkicker“ und einem Rollstuhl-Parcours konnten die Gäste aktiv werden. Mit einer Hüpfburg, Kinderschminken und vielem mehr war auch für die Jüngsten bestens gesorgt. Kulturelle und gastronomische Angebote rundeten das Programm ab.

