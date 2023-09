Verkehr „Tag der Schiene“ in Siegen: Nicht nur was für Eisenbahnfans

Siegen. Beim bundesweiten „Tag der Schiene“ gab’s auch in Siegen Aktionen: Besucher konnten Loksimulationen ausprobieren und Live-Vorführungen zusehen.

Einen ganzen Tag lang konnten nun große und kleine Besucher auf dem Freigelände und Werkstätten am Bahnhof Siegen-Eintracht und am Siegener Hauptbahnhof die Welt der Schiene entdecken. Denn am Sonntag präsentierten sich dort anlässlich des bundesweiten „Tag der Schiene“ die Hessische Landesbahn, die KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein und die Deutsche Bahn.

Die Veranstaltung war gut besucht. Interessierte konnten Lok- und Baggersimulatoren ausprobieren und einen Blick hinter die Kulissen der Zugleitstelle werfen. Wer auf Ausbildungs- oder Jobsuche war, konnte sich an den Recruiting-Ständen der teilnehmenden Verkehrsunternehmen über Job- und Karrieremöglichkeiten informieren. Darüber hinaus gab es Werkstatt- und Stellwerksführungen mit Live-Vorführungen von verschiedenen Arbeitsabläufen. Eine große Fahrzeugausstellung und die Versteigerung von Fundsachen rundeten das Programm ab.

Eröffnet wurde der „Tag der Schiene“ von Landrat Andreas Müller auf dem Betriebsgelände der KSW im Bahnhof Eintracht. Thomas Greiner entwickelte eine Collage für eine Lok. „Das Motiv haben wir extra für den heutigen Tag anbringen lassen: Eine Collage mit je drei Motiven aus Siegen, Kreuztal, Neunkirchen und Netphen“, betonte Landrat Müller. Es seien die Nikolaikirche, der Kindelsbergturm, der Pfannenbergturm sowie der Kohlenmeiler zu sehen. Als Andreas Müller gefragt wurde, warum kein Wisent die Lok ziert, antwortete der Landrat: „Weil die Kreisbahn Eisenbahninfrastruktur nur in diesen vier Kommunen betreibt“.

