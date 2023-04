Bauarbeiten Talbrücke in Siegen: Vollsperrung am A 45-Zubringer bei Ikea

Siegen. An der Talbrücke Achenbach wird gearbeitet, die Strecke wird zum Teil gesperrt. Wo in der zweiten Osterferien-Woche in Siegen noch gebaut wird:

In der zweiten Woche der Osterferien starten laut Mitteilung der Verwaltung einige Straßenbaustellen im Siegener Stadtgebiet. Entsprechend kann es zu Einschränkungen im Verkehr kommen.

Wegen Arbeiten an der Talbrücke Achenbach/Autobahnzubringer B 62 wird die Zufahrt von der Wallhausenstraße (von Ikea kommend) in Fahrtrichtung Siegen für voraussichtlich eine Woche voll gesperrt – nur noch die Auffahrt zur A 45 ist demnach möglich. Beginn ist Mittwoch, 12. April, am folgenden Sonntag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

In der Siegener Innenstadt werden Ampeln ausgetauscht – Verkehrsbehinderungen

In der Kampenstraße im Bereich der Kreuzung auf die Sandstraße/Hagener Straße kommt es Dienstag, 11. April, zu einer Straßeneinengung: Im Auftrag von Westnetz wird eine Stromleitung repariert.

Weil Ampelanlagen in der Siegener Innenstadt ausgewechselt werden, kann es im Bereich Hindenburgstraße/Ecke Brüder-Busch-Straße zu Verkehrsbehinderungen kommen. Los geht es am Dienstag, 11. April, bis 24. April sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Der Batterieweg in Weidenau wird zwischen den Häusern 1 und 12 ab Dienstag, 11. April, voll gesperrt. Hier müssen Versorgungsleitungen erneuert werden. Das Ende der Baumaßnahme ist derzeit noch offen.

