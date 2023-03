Kriminalität Tankstelle an A 45 brutal überfallen – Täter schießt dreimal

Freudenberg. Die Tankstelle auf der Raststätte Siegerland Ost an der A 45 ist ausgeraubt worden. Die Täter gingen überaus rücksichtslos vor.

Wie die Polizei mitteilt, sind in der Nacht auf Mittwoch, 15. März, gegen 2 Uhr zwei schwarz gekleidete, maskierte Männer in den Verkaufsraum getreten.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Ein Täter hatte eine blaue und eine dunkle Tüte dabei. Der andere Täter hielt eine schwarze Schreckschusswaffe in seiner Hand und schoss damit einmal in die Luft. Beide Männer gingen hinter die Verkaufstheke zur Kasse, bevor zwei weitere Schüsse folgten. Einer verlangte Bargeld und bedrohte den Mitarbeiter. Danach öffneten die Täter das Münzfach und entwendeten eine unbekannte Summe Bargeld. Außerdem klauten sie Zigaretten.

Polizei Siegen: Verdächtige flüchten in dunkler Limousine

Die Unbekannten flüchteten in einer dunklen Limousine, die von einem dritten Täter gesteuert wurde. Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubs aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die am Tatabend oder in der Nacht im Bereich der Autobahnraststätte Siegerland-Ost waren und Angaben zu einer dunklen Limousine oder verdächtigen Personen machen können, sich bei der Polizei zu melden.

Die Beamten sind unter 0271/7099-0 zu erreichen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland