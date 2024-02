Burbach Großes und schweres Militärflugzeug vom Bundeswehr-Fliegerhorst Wunstorf macht kurzen Trainings-Zwischenstopp am Siegerland-Flughafen Burbach.

Ein beeindruckendes Schauspiel am Siegerland-Flughafen: Am Donnerstag, 1. Februar, hat eine Militärmaschine vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe einen kurzen Zwischenstopp auf der Lipper Höhe eingelegt. „Ein Trainingsflug“, erklärt Flughafen-Geschäftsführer Klaus Irle auf Anfrage – zum Testen, ob das gewaltige Transportflugzeug hier sicher starten und landen kann. Kann es: „Gar kein Problem“, sagt Klaus Irle.

Der Flughafen hat eine Serie Videos auf seiner Facebookseite veröffentlicht, die den kurzen Aufenthalt der Luftwaffe im Siegerland zeigen. Anflug und Aufsetzen, der erstaunlich kurze Bremsweg bis der Airbus zum Stillstand kommt. Eine schnelle Drehung auf der Piste, zurückrollen zum Start – und schon geht es wieder in die Luft. Auch hier: Die Militärmaschine, stationiert am Bundeswehr-Fliegerhorst Wunstorf, ist für ein so großes und schweres Flugzeug erstaunlich schnell in der Luft.

Die Luftwaffe sei öfter zu Gast am Siegerland-Flughafen, sagt Klaus Irle, auch mit diesem Airbus A400. Durch Größe und Geräuschkulisse im Tiefflug war das kurze Manöver weithin wahrnehmbar.

Landen, drehen und wieder abheben: Der Zwischenstopp war zu Trainingszwecken. Foto: Siegerland-Flughafen / Screenshot

